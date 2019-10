A nous la petite suédoise? La sexualisation des jeunes filles et leur disponibilité

Le récent tweet de Bernard Pivot à propos de la militante écologiste suédoise, Greta Thunberg, a provoqué un tollé de réactions (d’empathie comme de critiques virulentes). Il s’appuyait en fait sur un imaginaire très fertile, populaire et commun : la sexualisation des jeunes filles, leur disponibilité et leur supposé grand appétit sexuel en fonction de leur origine géographique. Quelques pistes de réflexion…

La femme " exotique "

Dans Bons baisers des colonies (2007), Safia Belmenouar et Marc Combier se penchaient sur les représentations de la femme indigène dans le monde colonial français. L’ouvrage montrait, à partir de cartes postales, la réduction des indigènes à un objet sexuel et soumis.e.s aux fantasmes des colons : dévoilement de la femme maghrébine voilée, objets supposés phalliques dans les mains des femmes africaines alors qu’elles pilent le mil avec de grands manchons de bois, les tonkinoises étant représentées dans des poses suggestives et provocantes, jouant de l’imaginaire lesbien pour hétérosexuels blancs. Ces femmes n’étaient jamais là pour elles-mêmes mais pour représenter des " ethnotypes " sexuels. Et en fond prégnant leur disponibilité (et/ou leur grand appétit) sexuelle. Dans son Dictionnaire des idées reçues paru de façon posthume en 1914, Flaubert notait à l’entrée négresse : "toujours chaude"… Sur ce coup (sic) là, les hommes afro-descendants ne sont pas en reste : comment faire l’amour à un nègre sans se fatiguer et autre longueur démesurée de pénis, tout comme leur disposition au tourisme sexuel pour des femmes blanches d’un certain âge, entretiennent un imaginaire fondé sur la disponibilité /performance/obsession sexuelle de l’Autre dans des contextes de domination.

La beurette et la suédoise

L’exotisme colonial a donc été le terrain fécond d’une vaste production culturelle depuis les premiers films érotiques du début du XXème siècle aux mots-entrées des sites pornographiques : par exemple, le terme beurette s’ancre dans l’imaginaire du harem, de la multiplicité des choix permis par une société polygame, les sociétés monogames s’arrangeant pour distribuer des rôles aux amantes, maîtresses, soubrettes officieuses à côté des femmes légitimes et officielles.

La beurette est donc un fantasme orientaliste. Les sociologues, Eric Bassin et Mathieu Trachman, dans leur article Voiler les beurettes pour les dévoiler : les doubles jeux d'un fantasme pornographique blanc montrent que " La "Beurette voilée" apparaît comme genre pornographique dans les années 2000. Dévoilée lors de l'acte sexuel par l'homme blanc, elle s'émancipe alors de son milieu d'origine et des hommes arabes, analysent-ils. Et c'est là que se trouve le paradoxe : elle s'émancipe mais pour se soumettre au plaisir des blancs par la suite.

Il suffit de surfer rapidement sur la toile pour trouver des vidéos pornographiques aux titres explicites : beurette sodomie violente, beurette chienne, beurette infatigable, beurette dépravée, beurette violent… avec une composante violente où la libération sexuelle et le plaisir de la femme ont peu, voire pas, de place.

Mais la Suédoise alors ? Serait-elle l’alternative à la femme racisée et coloniale, la représentation de la femme " libérée ", à l’instar d’autres femmes du nord, comme Les Petites anglaises ?

En 1955, David Brown, un journaliste du Time, publie un article intitulé" Sin & Sweden " (" Le péché et la Suède "). Il y dresse le portrait d’une Suède, pays de la liberté sexuelle sans limite. Très stéréotypé, cet article inaugure un imaginaire nourri par des lois permissives en matière d’avortements et de non interdiction des films pornos, la production d’un film d’éducation sexuelle Langages of love filmé qui fit beaucoup parler de lui à sa sortie en mai 1968 par un réalisateur de productions pornographiques avec pénétrations non simulées, séances de masturbation et conseils sexologiques. C’était l’annonce de la vague 70, de ce qu’on a appelé parfois l’âge d’or du porno et pas que dans les pays nordiques. Et le modèle était, somme toute, normatif, hétérosexuel, classique. La culture populaire, avec les blagues ethnotypiques, témoigne de l’ancrage de cet imaginaire de la Suédoise, dont la disponibilité l’objective au sens propre comme un meuble dont on peut disposer, sans vraiment de consentement , avec le jeu de mots fille/facile/facile à monter: " Pourquoi toutes les filles suédoises s’appellent IKEA ? Parce qu’elles sont pas chères, faciles à ramener chez soi et faciles à monter ".

J’ai repensé à un ouvrage de l’essayiste Pierre Daninos (dont l’ensemble des oeuvres constitue une belle cartographie sociale spontanée de la société française des années 50 à 90) : Made in France, paru en 1977, nous montre Turid, call girl et cover girl norvégienne qui décrit, à la manière du persan de Montesquieu, les Français.e.s tout en préparant une thèse sur le sadomasochisme… Le personnage du professeur contacté par Turid pour encadrer son travail s’épanche auprès du narrateur. On retrouve dans son discours les stéréotypes déjà énoncés, auquel on peut ajouter la globalisation type les asiatiques, les africaines, ici une suédoise, une norvégienne, c’est la même chose et le cliché : " elle est belle mais pas idiote " :

" C’est pas vrai ! Ce petit oiseau du Nord, j’allais lui parler d’un bon petit week-end à Deauville.. Une suédoise, ça parle peu et ça couche comme ça respire : par hygiène. Surtout quand elle est norvégienne. C’est le même tabac… en plus campagnard. Et puis, tu sais pas Charlie, elle me parle d’une thèse sur le sadomasochisme ! Incroyable, non ? Remarque, elle n’est pas bête du tout.. " (Made in France, p 39)

Et les petites anglaises ?

Été 1959. Après avoir raté leur baccalauréat, deux lycéens français, Jean-Pierre et Alain, voient leurs vacances à Saint-Tropez annulées par leurs parents au profit d'un séjour linguistique d'un mois dans le sud de l'Angleterre pour, officiellement, améliorer leur anglais.

Alain est d'une nature romantique et est déçu de laisser sa petite amie à Paris, mais Jean-Pierre lui remonte le moral : ces vacances forcées seront l'occasion de faire de nouvelles conquêtes car selon lui, c'est bien connu, les Anglaises sont beaucoup plus libérées et adorent les " Frenchies ".

Agnèe Tachin, dans un très intéressant article sur La Grande-Bretagne dans l’imaginaire français à l’époque gaullienne, pointe le stéréotype de l’anglaise que l’écrivain Pierre Daninos décrivait à la fin des années 1950 dans Les Carnets du major Thompson comme une " créature à la mâchoire de cheval et aux longs pieds ". Cette vision négative disparaît progressivement pour laisser la place à des mannequins comme Twiggy et des actrices comme Jane Birkin qui déplacent la figure vers une femme objet de fantasmes sexuels et amoureux. Et les films populaires français notamment sont le reflet de cette reconstruction de l’anglaise libérée, à côté de la suédoise, la norvégienne et aussi la jeune hollandaise, qui construit donc un sexotype d’une femme élevée dans un cadre géographique du nord, toujours disponible sexuellement et contente de l’être. De A nous les petites anglaises à Mon curé chez les Thailandaises en passant par le personnage de Marguerite l’intérimaire hollandaise dans L’Aile ou la cuisse, les sexotypes sont d’autant plus ancrés qu’ils perdurent dans la culture populaire.

Bernard Pivot en fait a oublié que les discours sont liés et reliés, hypertextualisés : il a oublié que son tweet rejoignait le chemin des propos sexués de Michel Onfray sur le corps de Greta (avec ses tresses comme sur l’affiche d’A nous les petites anglaises), et les tombereaux de haine reçus par la jeune fille sur le net. La petite suédoise sort du cadre érotisant des propos issus d’un système patriarcal et dérange par un corps non disponible … Greta n’est pas une fille facile. ;-)

Laurence Rosier est licenciée et docteure en philosophie et lettres. Elle est professeure de linguistique, d’analyse du discours et de didactique du français à l’Université Libre de Bruxelles

