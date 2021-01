En ce début d’année, Les Grenades misent sur l’espoir et le changement. Voici une liste (non-exhaustive) de 25 femmes qui vont marquer l’année 2021 à travers le monde. Elles sont entrepreneures, avocates, scientifiques, économistes, artistes, politiciennes ou encore sportives… et n’ont pas fini de faire parler d’elles.

Sana Afouaiz 25 femmes qui vont marquer l’année 2021 - © Tous droits réservés A 25 ans, elle a fondé Womenpreneur-initiative : un réseau de 10.000 femmes entrepreneures présent dans 20 pays. Elle a écrit un livre sur les femmes au Moyen-Orient ("Invisible Women in the Middle East"), elle est également la co-fondatrice du mouvement mondial Womenquake qui questionne et critique la notion de genre. Enfin, Sana Afouaiz est conseillère aux Nations Unies sur les problématiques de genre. Pourquoi elle nous inspire ? Elle ajoute une corde à son arc en lançant la seconde édition de GenerationW Bruxelles, fin janvier 2021. Il s’agit d’un programme d’accélération gratuit de 6 mois conçu pour soutenir les femmes pendant et après la crise du coronavirus. La première édition a été bouclée avec succès en décembre 2020.

Florence Porcel Surnommée la "Youtubeuse française de l’espace" ( son compte instagram la folle histoire de l’Univers compte 91,2K d’abonné·es), Florence Porcel est connue pour ses ouvrages de vulgarisation scientifique et ses chroniques radio. Pourquoi elle nous inspire ? Début janvier 2021, elle passe à la fiction en publiant son nouveau livre "Pandorini". Un roman post #Metoo. Elle s’inspire d’un épisode de sa vie pour raconter la destruction de l’innocence d’une jeune adulte par un homme de pouvoir. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Florence Porcel (@iamflorenceporcel)

Dana Canedy 25 femmes qui vont marquer l’année 2021 - © Tous droits réservés Administratrice des prix Pulitzer (et lauréate du prix en 2011 pour sa série du New York Times "How Race Is Lived In America"), sa carrière de journaliste s’est faite un nom depuis de nombreux années Outre-Atlantique. Pourquoi elle nous inspire ? En juillet 2020, elle a été nommée vice-présidente senior et éditrice de Simon & Schuster (la marque éponyme de l’un des plus grands éditeurs de livres américains). Dana Canedy est la première femme noire à occuper ce poste. D’autant que Simon & Schuster est sur le point de fusionner avec Penguin Random House (une autre maison d’édition renommée aux USA), l’influence de Dana Canedy pourrait s’accroître davantage en 2021. ►►► Retrouvez en cliquant ici tous les articles des Grenades, le média de la RTBF qui dégoupille l’actualité d’un point de vue féministe

Claire Nouvian Présidente de l’association Bloom (que Claire Nouvian a fondé en 2005), elle lutte activement pour la préservation des océans et contre la destruction des pêcheurs artisans. En 2016, l’association est parvenue à faire interdire le chalutage en eaux profondes dans l’Union européenne, ce qui a valu à Claire Nouvian d’être récompensée du prix Goldman pour l’environnement. Pourquoi elle nous inspire ? L’association a réussi à faire interdire la pêche électrique en Europe à partir de 2021. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Claire Nouvian (@claire_nouvian)

Sarah Al-Amiri Sarah Al-Amiri est ministre d'État des Technologies de pointe des Émirats arabes unis et présidente de l'Agence spatiale des Émirats arabes unis. Elle était la responsable scientifique et cheffe de projet adjointe pour la mission Emirates Mars. Pourquoi elle nous inspire ? La sonde Hope de la mission Mars (la première mission interplanétaire entreprise par un pays arabe) devrait arriver sur la planète rouge en février 2021. Les données collectées aideront les scientifiques à étudier le climat et la météo de la planète. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sarah Al Amiri سارة الأميري (@sarahamiri1)

Julie Foulon Elle travaille en tant qu’administratrice chez BECI (Chambre de Commerce de Bruxelles) et elle est à l’initiative de projets tels que MolenGeek et GirlGeek. Un des leitmotivs de Julie Foulon ? Intégrer davantage les femmes dans les nouvelles technologies et l’entreprenariat. Mais pas que… Pourquoi elle nous inspire ? Qui dit nouvelle année, dit nouveau projet. Elle est la co-fondatrice du nouveau média belge StartupVie, dont le lancement officiel est prévu début 2021. Il tend à contribuer à l’écosystème entrepreneurial bruxellois. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Julie Foulon (@julie_girleek)

Elisa Rojas 25 femmes qui vont marquer l’année 2021 - © Tous droits réservés Avocate formée au barreau de Paris, née à Santiago du Chili en 1979, Elisa Rojas est la co-fondatrice du Collectif Lutte et Handicaps pour l'Égalité et l'Émancipation (CLHEE). En 2004, elle s'était illustrée avec une tribune critiquant le Téléthon. Depuis, elle se bat pour une meilleure intégration des personnes handicapées dans la société et leur autonomisation. Pourquoi elle nous inspire ? En novembre 2020, elle sort son premier ouvrage Mister T et moi, une réflexion sociétale et politique sur la vie amoureuse et sexuelle des personnes en situation de handicap et notamment, celles des femmes handicapées. Un livre qui promet de remettre au cœur des débats en 2021 le validisme, contre lequel Elisa Rojas se bat depuis de nombreuses années.

Christina Koch L’astronaute marque les esprits en février 2020, puisqu’elle devient l’Américaine détenant le record du plus long séjour dans l’espace à bord de la Station spatiale internationale (ISS). Pourquoi elle nous inspire ? La nouvelle a fait le tour du monde fin décembre 2020 : pour la première fois de l’Histoire, la présence sur la Lune ne sera pas exclusivement masculine et sera paritaire. En effet, 18 astronautes intègreront le programme Artémis, dont 9 femmes : Christina Koch, Stephanie Wilson, Kate Rubins, Kayla Barron, Anne McClain, Jessica Meir, Nicole Mann, Jessica Watkins et enfin Jasmin Moghbeli (première Américaine d’origine iranienne à intégrer l’agence spatiale américaine). La mission est prévue pour 2024. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Christina Hammock Koch (@astro_christina)

Nafissatou Thiam 25 femmes qui vont marquer l’année 2021 - © Belga C’est notre championne nationale : Olympique en 2016, du monde en 2017 et d’Europe en 2018, Nafissatou Thiam est la fierté nationale du sport belge. Pourquoi elle nous inspire ? À 26 ans, l’heptathlonienne représentera notre pays aux JO de Tokyo (reportés à l’été 2021 suite au coronavirus), où elle sera un des principaux espoirs de médaille pour la Belgique.

Anna Diamantopoulou, Kersti Kaljulaid et Cecilia Malmstrom Ces trois femmes se présentent à la tête de l’OCDE (l’Organisation de coopération et de développement économiques). Anna Diamantopoulou a eu une longue carrière dans la politique grecque. Kersti Kaljulaid est la première femme présidente de l’Estonie (depuis 2016) et Cecilia Malmstrom a été la commissaire européenne au commerce pendant cinq ans, jusqu’en 2019. Pourquoi elles nous inspirent ? Elles postulent aux côtés de 7 hommes pour un mandat de 5 ans (à compter de juin 2021). Si l’une d’entre elles est élue (en mars 2021), elle serait la première femme à diriger l’OCDE. Pour rappel, il s’agit d’une organisation intergouvernementale dont le but est de stimuler le progrès économique.

Esther Duflo Esther Duflo est économiste franco-américaine et professeure au Massachusetts Institute of Technology. En 2019, elle reçoit le prix Nobel d’économie et devient la deuxième femme lauréate en économie ainsi que la plus jeune personne à avoir jamais reçu le prix (46 ans). Pourquoi elle nous inspire ? En décembre 2020 lors d’un entretien pour le journal le Monde et la chaîne TV5 Monde, elle condamne l’absence de solidarité internationale face à la crise économique et sanitaire. Elle fustige l’indifférence et l’absence de solidarité de la communauté internationale vis-à-vis des pays pauvres frappés par la crise économique, sociale et sanitaire. Elle suggère donc la création d’un "plan Marshall" pour leur venir en aide. Pour rappel : Paris réunira en mai 2021 un sommet sur le financement des économies d’Afrique subsaharienne (soit, plus d’un an après le début de la crise du coronavirus). Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par The Economist (@theeconomist)

Camille Kouchner Juriste française, Camille Kouchner s’était démarquée durant l’affaire du Gardasil en 2013. Avec ses consœurs, elle représentait des jeunes patientes victimes de maladies suite au vaccin Gardasil, contre le papillomavirus. Pourquoi elle nous inspire ? Un an après Vanessa Springora et son Consentement, Camille Kouchner libère la parole sur l'indicible. Elle perce ce tabou qu'est l'inceste dans son livre " La Familia grande", paru le 7 janvier 2021. Elle accuse son beau-père, le politiste Olivier Duhamel d’avoir agressé sexuellement son frère. "Je ne pouvais plus me taire", dit-elle à L'Obs. "Je n'ai pas écrit au nom de mon frère (qui n'a jamais souhaité que son secret soit révélé, NDLR), mais des sœurs, des nièces, de toutes les personnes touchées par l'inceste. L'omerta, dans une famille, pèse sur tout le monde."

25 femmes qui vont marquer l’année 2021 - © Belga

Si vous souhaitez contacter l’équipe des Grenades, vous pouvez envoyer un mail à lesgrenades@rtbf.be. Les Grenades-RTBF est un projet soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles qui propose des contenus d’actualité sous un prisme genre et féministe. Le projet a pour ambition de donner plus de voix aux femmes, sous-représentées dans les médias.