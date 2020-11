10 séries puissantes à voir pendant le couvre-feu

Pour vous donner envie de rester chez vous en cette période difficile, les Grenades vous proposent 10 séries puissantes, 10 séries inspirantes à regarder pendant le couvre-feu. Cette liste n’est pas définitive : il fallait que la série soit disponible légalement en Belgique et en streaming, en un clic, sans que vous ayez à vous déplacer pour vous la procurer. Il n’y a pas vraiment de hiérarchie : tout est de très grande qualité.

I may destroy you Très probablement meilleure série de l’année 2020 disponible chez nous, I May Destroy you est un chef-d’œuvre. Arabella est sous pression pour écrire un deuxième livre, après le succès surprise du premier. Elle décide de décompresser en rejoignant des potes. Elle s’amuse, elle se déchire. Le lendemain, elle constate qu’elle est blessée à la tête et des flashs lui reviennent : elle a été violée. Partant d’une expérience personnelle, l’autrice, réalisatrice et actrice Michaela Coel propose une série incroyable sur notre époque : culture du viol, consentement, stealthing, cancel culture, violences sexuelles dans les milieux queer, tout y passe. L’Anglaise a l’intelligence de proposer d’autres expériences que la sienne, tout en adoptant un ton pop et bordélique sur des thématiques habituellement lourdes. Et on ne vous parle pas de la conclusion, d’une puissance absolue. Si vous en voulez encore, on vous recommande un peu plus bas sur cette page, sa première série, Chewing-gum. I May destroy, 12 épisodes à voir sur Be TV.

La Servante écarlate Adapté d’un livre de science-fiction de la Canadienne Margaret Atwood écrit en réaction à l’élection de Ronald Reagan, The Handmaid’s tale – la Servante écarlate apparaît de plus en plus comme une série d’anticipation voire qui décrit notre temps, tant son propos principal – le contrôle du corps des femmes – fait l’actualité, partout dans le monde et jusqu’au Parlement belge… La résistance puissante de l’héroïne en fait une série incontournable. Les 13 épisodes de la saison 2 sont à voir dans le Series corner d’Auvio. Il y a aussi 3 podcasts, dont l’un sur l’écho féministe de la série.

La Servante Ecarlate - Saison 2 / Bande Annonce - Séries Corner - 25/08/2020 Dans cette dystopie glaçante, adaptée du roman de Margaret Atwood paru en 1985, les États-Unis sont devenus une dictature religieuse où les femmes ne servent qu'à enfanter, servir ou assumer des tâches de gouvernante. Dans cette 2e saison, June poursuit son combat pour libérer son enfant à naître des horreurs de Gilead et retrouver sa fille Hannah. Pendant ce temps, Serena est prête à tout, même au pire, pour devenir mère, tandis que Tante Lydia est toujours aussi dévouée à sa mission d'endoctrinement des servantes. Dans les colonies, Emily et toutes celles qui ont refusé de se conformer aux lois oppressives de Gilead travaillent dans des mines de déchets toxiques au péril de leur vie. Confrontées à la violence et à la cruauté, elles devront s'unir pour tenter de s'en sortir.

L’amie prodigieuse Deux petites filles nées dans la poussière napolitaine de l’après-guerre vont suivre des destins parallèles, entre transferts de classes, violences de genre et sororité. Outre le plaisir des oreilles (le patois napolitain, la musique de Max Richter), la reconstitution de l’Italie des années 50-60 est criante de vérité. Un véritable écrin pour raconter l’histoire de ces deux petites filles, devenues adolescentes, puis femmes, même si certains membres du casting ne sont pas toujours à la hauteur. Néanmoins, la puissance dégagée par Lila mettra tout le monde d’accord. Sororité, déterminisme, transclassisme, violence : difficile de ne pas être chaviré.e par le destin des deux héroïnes. La RAI et HBO n’ont pas lésiné sur les moyens pour assurer une adaptation classieuse des livres d’Elena Ferrante. Les deux saisons de L’amie prodigieuses sont disponibles sur BeTV.

Lovecraft country Une fois n’est pas coutume, on se laissera séduire par une série d’horreur fantastique. Et quelle série ! Lovecraft country, c’est, bien au-delà de la parfaite exécution d’un genre cinématographique pointu, l’histoire de la résilience noire, de la puissance au féminin, de l’héritage familial et culturel. Aux côtés de son oncle et de son intrépide amie Leticia, Atticus Black, jeune soldat passionné de littérature fantastique, parcours l’Amérique ségrégationniste des années 50 à la recherche de son père qui a mystérieusement disparu. Dans sa quête de vérité, notre trio découvrira l’existence de la magie et de monstres (sur) humains particulièrement impitoyables. Même si, pour cette équipe, le racisme systémique sera un adversaire autrement plus coriace à affronter. A la manière de Watchmen l’an dernier (lauréat de l’Emmy de la série dramatique et meilleure série 2019 pour la Première), Lovecraft country aborde avec subtilité les questions raciales et de genre. Adapté d’un livre de Matt Ruff, la série va plus loin que le livre grâce à l’autrice noire américaine Misha Green. La série est produite Jordan Peele, le réalisateur de "Get Out", et ça se sent. Les 10 épisodes de Lovecraft country sont disponibles sur BeTV.

Nola Darling n’en fait qu’à sa tête Avec cette série, Spike Lee redonne vie à l’un de ses personnages féminins les plus puissants. Insoumise et avide de liberté, Nola Darling, est une jeune femme afro-américaine qui entend mener sa carrière d’artiste, sa vie polyamoureuse et ses combats politiques de la plus belle des manières : avec passion et sans concession. Cerise sur le gâteau, l’excellente bande originale choisie par Spike Lee himself est traitée visuellement comme un élément à part entière de la série. Cette véritable petite gourmandise auditive vous réchauffera l’âme en ces temps incertains. Qu’il est bon d’entendre Prince, Jill Scott, Marvin Gaye, Erikah Badu, The Isley Brothers ou Maxwell. Les deux saisons de Nola Darling n’en fait qu’à sa tête sont à voir sur Netflix.

Pose 1987. Dans une société américaine qui n’appartient qu’aux puissant.e.s, une communauté trans marginalisée et ravagée par l’épidémie du SIDA se crée une bulle d’oxygène où les rêves sont à portée de tout.e.s. Le temps d’une soirée, chaque groupe rivalise de glamour, d’audace et de paillettes pour la renommée et la gloire de sa maison. Avec un casting majoritairement trans, Pose met les concerné.e.s au cœur de leur histoire et nous offre un puissant récit de sororité et de résilience. Les deux saisons de Pose sont disponibles sur Netflix.

The Morning Show Les premiers épisodes ne sont pas les plus marquants. Ça se crêpe le chignon entre Rachel de Friends et June Carter de Walk The line. Michael Scott de The Office est un porc. Bref, ce n’est pas jojo. Puis Reese Witherspoon donne la parole à une victime, et là, tout explose. La série propose alors un crescendo fabuleux, jusqu’à un final révolutionnaire et explosif. The Morning Show est qui a su le mieux montrer, analyser et illustrer le mouvement #metoo. Absolument tout y est, le bon comme l’ignoble, la violence sexuelle comme la sororité. The Morning Show est porté par ses stars, avec mention pour Jennifer Aniston dans un très bon rôle dramatique trop longtemps attendu, et surtout pour Gugu Mbatha-Raw, qui délivre une partition bouleversante. La saison 2 a du retard à cause du COVID-19, la saison 1 est à voir sur Apple TV +.

Unbelievable Un viol terrible, l’état de choc, et pourtant, la toute jeune et fragile Marie doit convaincre qu’elle dit la vérité. Face aux inspecteurs de police, elle se répète encore et encore et finit par s’embrouiller. Coupable d’être victime, sa vie bascule. Trois ans plus tard, à des milliers de kilomètres, Karen et Grace, deux inspectrices que tout oppose sont sur la piste d’un serial violeur. Les destins de ces trois femmes s’entrecroisent pour nous livrer le récit brut de l’après-viol, du trauma, de la violence du "victim blaming" mais aussi de la détermination et de la force des femmes. Cette série réussit le pari remarquable de poser un regard juste et digne sur les victimes et nous apprend à les écouter, par-delà les silences. Cette mini-série est à voir sur Netflix.

Dans l’Amérique puritaine des années 50, Bill Masters, un célèbre obstétricien et Virginia Johnson, sa secrétaire, se lancent dans une recherche pour le moins sulfureuse : monitorer des actes sexuels pour en percer à jour les mystères. On assiste, ainsi, à la "découverte" de la masturbation féminine, au décodage de l’orgasme humain mais également à l’horreur des thérapies de conversion. Inspirée de la vie, des amours et des travaux de deux figures fondatrices de la sexologie moderne, la série constitue un véritable observatoire des normes hétéronormatives qui pesaient – et continuent de peser – sur la vie sexuelle de nous toutes et tous. Mention spéciale pour la qualité de la construction psychologique des personnages, toute en nuance, et la place accordée aux luttes féministes et raciales. Les 4 saisons de Masters of sex sont disponibles sur Prime video.

Le jeu de la dame A la mort de sa mère, Beth est abandonnée dans un orphelinat austère. Elle y découvre la solitude mais aussi et surtout ce qui se passe au sous-sol. Un nouveau monde exaltant et complexe s’ouvre désormais à elle : l’univers des échecs. Partie après partie, la fillette se révèle et s’impose, s’illustrant comme la nouvelle prodige de la discipline. Seulement, le génie a un prix et Beth a ses propres démons. Le jeu de la dame s’est rapidement profilée comme l’une des séries incontournables de l’année grâce à l’interprétation magistrale de son héroïne et une mise en scène impeccable. Nous, on retiendra surtout l’incroyable parcours d’empowerment d’une jeune femme, face à son milieu, face au patriarcat, face à elle-même. Cette mini-série est à voir sur Netflix.