Le réaménagement de la place du Centre à l'étude à Ottignies

L'idéal, c'est que la place soit libérée de la voiture. Mais donc, que fait-on du parking? On n'est pas très loin de la Dyle. Si on fait un parking en souterrain, on arrive très proche, ce qui est assez compliqué techniquement et génère des coûts fort importants. Faut-il privilégier cette option-là? Faut-il renforcer l'offre de parking ailleurs? Cela nécessite une vue globale sur les abords. C'est en ça que les citoyens sont les premiers concernés.