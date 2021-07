"Singulières" la première boutique inclusive à Liège

"Singulières", c’est son nom. Cette boutique située en plein coeur de la ville de Liège, rue de l’Université, se veut 100% inclusive.

Du choix des vêtements, disponibles dans 18 tailles, de 30 à 64, en passant par l’aménagement des cabines, plus grandes et accessibles aux personnes à mobilité réduite… tout a été pensé pour le bien-être du plus grand nombre.

Cette boutique vraiment pas comme les autres, on la doit à Sophie Crahay et Margaux Blanchard, 24 et 26 ans. La première termine un master en Science politique à l’Université de Liège, la seconde est diplômée en vidéographie de l’Académie Royale des Beaux-Arts. Il y a un an et demi, elles ont décidé de s’associer pour pouvoir mener à bien ce projet, né d’une réflexion sur les effets discriminants de la mode. " La mode cloisonne, c’est un milieu segmentaire. On s’est dès lors demandé comment on pouvait remédier à cela et faire en sorte que la mode ne soit plus excluante. Les corps ultra-normés et les diktats de la société vis-à-vis des codes de beauté sont très nocifs pour bon nombre de personnes. Notre objectif a été de créer un espace non discriminant où tout le monde se sent bien" expliquent les deux jeunes femmes.