Le projet de parking souterrain place Cockerill déterré ? Les inquiétudes de VertArdent

Le projet de parking souterrain de la Place Cockerill à Liège va-t-il refaire surface ? Au delà du jeu de mots un peu facile, VertArdent pose vraiment la question. Ce projet de parking souterrain, voilà longtemps qu'on n'en parlait plus. Mais le point 2.2 du cahier des charges pour l'étude de la nouvelle passerelle semble demander aux soumissionnaires d'en tenir compte :

"Coordination des études des différents projets du site

Plusieurs projets sont actuellement envisagés dans la zone :

• Le parking souterrain de la place Cockerill ;

• Le corridor des modes doux en rive gauche ;

• La réorganisation des circulations de l’hypercentre ;

• Le redéploiement de la Batte ;

• Les aménagements de l’OTW ;

• L’aménagement des quais ;

• La passerelle.

La Ville de Liège pilotera a coordination de l’ensemble des projets pour en assurer la cohérence."

L'écologiste Quentin Lebussy du groupe VertArdent s'en inquiète. Il vient de poser la question au collège : est-il de nouveau prévu de creuser ce parking sous la place Cockerill ? "Dans le projet de passerelle est toujours mentionné le projet de parking souterrain de la place Cockerill qu'on croyait abandonné depuis six ans. Comme il est de nouveau mentionné, on vient aux nouvelles.

On pense que ce projet doit être définitivement abandonné. Des parkings, il y en a sufisamment en centre-ville. Et puis surtout, si on veut désengorger le centre de Liège, il faut proposer des aleternatives, comme le tram et les parkings-relais, mais il faut les proposer à l'eentrée de la ville. Au coeur de la ville, ça ne sert à rien puisque les voitures sont entrés. De plus, les parkings déjà existants tout autour ne sont pas remplis. On pense que ce serait vraiment sacrifier un espace public pour un usage qui n'est pas pertinent."