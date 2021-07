Alerte rouge en Province de Liège: qu'est-ce que cela signifie?

La Province de Liège est placée en code rouge par L’IRM, soit le niveau d’urgence le plus élevé. Ce code rouge est attribué lorsque des précipitations abondantes voire extrêmes sont attendues sur au moins vingt-cinq pour cent d’une province. "Les critères précis de précipitations pour placer une province en code rouge sont liés à la quantité de litres d’eau tombées" explique Fabian De Bale, météorologiste à l’IRM " si on dépasse 50 litres par mètre carré en une heure ou 60 litres par mètre carré en six heures ou encore 100 litres par mètre carré en 24 heures, alors on applique le code rouge et en l’occurrence, c’est le cas pour la Province de Liège durant les prochaines 24 heures". Spa, Theux, Trooz et Chaudfontaine font notamment partie des communes les plus touchées.

Ces niveaux sont rarement atteints. La dernière fois que la province de Liège a été placée en code rouge, c’était en novembre 2010. Le pays avait alors été touché par de très fortes pluies. C’est donc une situation exceptionnelle.

Le code rouge est le plus haut niveau d’alerte lié à des précipitations qui engendrent également d’importants dégâts. "Le code rouge implique de protéger les personnes et les biens qui sont menacés et également de suivre scrupuleusement les conseils donnés par les autorités" poursuit Fabian De Bal.

Le code rouge reste d’application jusqu’à minuit ce mercredi.