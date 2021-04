eSport à Bruxelles : la capitale s’active pour développer la discipline

Alors que le développement de l’eSport bat son plein dans certains pays du globe, notamment en Asie et aux Etats-Unis, ce n’est pas le cas partout. En Europe, on traîne un peu. En Belgique, on est très lent. Manque d’investissement, de structures ou encore d’intérêt public, les raisons de ce retard sont nombreuses chez nous. Mais, comme l’indique Philippe Bouillon, manager eSport du Sporting de Charleroi, la Belgique "a rattrapé pas mal de retard en quelques années seulement". Cependant, le chemin sera encore long.

Pour pallier au retard belge, on se mobilise du côté bruxellois. Les choses semblent bouger peu à peu. L’ULB, le Sporting d’Anderlecht ou encore ZennIT Gaming asbl sont de bons exemples de la mouvance électronique dans la capitale.

L’Association eSport de l’ULB tente, de son côté, de faire découvrir l’eSport, de fédérer les gens autour de cette discipline et de développer le haut niveau belge. Elle permet notamment à des étudiants d’obtenir le statut d’e-sportif de haut niveau. Ainsi, des accommodements d’horaires sont possibles, comme chez les jeunes élites sportives. De cette manière, "les jeunes talents n’ont pas à choisir entre une opportunité de carrière e-sportive, souvent courte, et l’assurance d’avoir un diplôme qui reste un certain gage d’emploi dans le futur" déclare Gilles Tinant, président de l’AeS de l’ULB.

Les bons joueurs en Flandres se dirigent vers la scène hollandaise alors que les joueurs francophones filent vers la France

Un des problèmes majeurs empêchant le développement de l’eSport à Bruxelles et en Belgique, c’est le manque de structures. Pour Brieuc Adam, président et fondateur de l’ASBL bruxelloise ZennIT Gaming, les pépites de l’eSport noir-jaune-rouge sont attirées par les structures de nos voisins européens. "Il faut fournir des espaces équipés d’ordinateurs ou de consoles de dernière génération, des coachs, des bénévoles, des managers pour que nos joueurs belges puissent trouver ce qu’il leur faut pour atteindre un niveau professionnel" déclare-t-il. De cette manière, ZennIT Gaming entend bien s’ouvrir à tous et devenir un incubateur pour les jeunes talents souhaitant se professionnaliser. L’objectif est de pouvoir les garder au maximum sur notre territoire.

Un autre problème, c’est le manque d’investissement. Les annonceurs, sponsors et autres investisseurs sont peu présents. Pour Phillipe Bouillon, il y a très peu de moyens à disposition pour rattraper le retard de manière significative. C’est là qu’interviennent les clubs de football de la Pro League. A Bruxelles, c’est le cas du Sporting d’Anderlecht et de son joueur pro FIFA, Zakaria Bentato. Il y a eu une évolution depuis leur entrée dans la course "e-sportive". Ils représentent un tremplin pour la crédibilité de l’eSport, sont des aimants pour les annonceurs et des piliers pour le développement et la professionnalisation de la discipline. Inutile de dire que ce sont des acteurs importants profitant de leur notoriété préexistante.