Des seniors se rassemblent à Forest contre les violences envers les personnes âgées

Le 15 juin se déroule la journée internationale de sensibilisation à la violence contre les personnes âgées. Le service des séniors de la commune de Forest a saisi l'occasion pour inviter des personnes âgées et des associations à se rassembler sur la Place Saint-Denis et à faire connaître leur revendications.

Très actif, le Gang des Vieux en Colère avait délégué plusieurs de ses membres. Parmi eux, Jean-Jacques Claes, "jeune vieux de 65 ans", comme il se nomme. Ce qui le met en colère? La violence contre les personnes âgées telle qu'elle se manifeste dans les MRS et les MR (les maisons de repos et de soins et les maisons de repos) ainsi que les contrôles domiciliaires des séniors bénéficiant de la GRAPA (la garantie de revenus aux personnes âgées, sorte de pension minimum).

Ces bénéficiaires ne peuvent quitter la Belgique que 29 jours par an. Ils font l'objet de contrôles réguliers de la part des facteurs ou de la police. Le Gang des Vieux en Colère demande l'abolition de ces contrôles et le remplacement de la Grapa par une pension minimale universelle décente. "Des gens m'ont téléphoné en larmes", raconte Jean-Jacques Claes, "me disant "Monsieur, je n'ose même pas aller dans mon jardin parce que dans mon jardin je n'entends pas la sonnette". C'est lamentable".