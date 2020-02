La Belgique, terreau fertile pour la musique metal?

Des groupes issus de notre pays disposent d’une renommée internationale dans le metal et on compte tout de même plusieurs festivals typés "rock dur" de grande capacité chez nous. Mais lorsque l’on place ces groupes et festivals sur la carte, la majorité se trouve au nord du pays. Comment expliquer cela ?

La promotion de cette musique, contre-culture de base, ne s’est pas développée de la même manière partout. En s’attardant sur notre continent, et plus particulièrement sur nos voisins et nous, on constate deux écoles. Soit les radios ont effleuré ces genres musicaux à leurs débuts (déjà avec le rock), soit elles ont fait l’impasse dessus.

Pays partagé entre trois cultures ayant des identités musicales différentes, la Belgique a toujours fait figure de melting-pot. Bien que la partie francophone du pays soit largement influencée par le reste de la francophonie, il n’en demeure pas moins une légère influence de nos voisins. Alors que la France reste dominée dans les médias par la variété, et plus récemment les musiques urbaines, l’Allemagne et le Royaume-Uni ont été plus ouvertes aux genres musicaux dits "durs" depuis leurs débuts.

Les plus grands festivals en termes d’affluence, Graspop Metal Meeting et Alcatraz Music, sont situés en Flandre. Avec une affluence dépassant les 50.000 personnes à la journée pour le Graspop, celui-ci se place parmi les mastodontes des festivals belges. On dénombre aussi une flopée d’événements de plus petite taille, ceux-ci restent tout de même dans une catégorie avec un nombre de visiteurs à quatre chiffres. Pour en citer quelques-uns : Antwerp Metal Fest, DesertFest, Ieperfest.

Pourtant, lorsque l’on regarde au Sud, les chiffres sont nettement moins mirobolants. L’un des plus grands rassemblements du genre est le Durbuy Rock Festival, mais celui-ci se maintient à une jauge plus légère : entre 1500 et 2000 festivaliers à la journée. Cette disparité peut s’expliquer par des facteurs géographiques. Comme l’explique l’organisateur du Durbuy Rock Festival, Bernard Hemblenne : "La Flandre c’est 6 millions d’habitants, la Wallonie 3,5 millions. En termes de superficie et transports il y a des différences, le Nord est moins étendu et donc mieux fourni en autoroutes et réseau ferroviaire que le Sud plus grand en kilomètres carrés. En ce qui concerne Bruxelles, la capitale dispose d’une offre très large et une facilité d’accès vers les régions".

Cet organisateur précise aussi : "La différence dans les infrastructures entre les deux côtés du pays est palpable. Mais je ne pense pas que cela joue sur la qualité de nos artistes". En effet, la Flandre dispose de plus de salles de concerts que la Wallonie. Additionné à la densité de population et au penchant culturel plus rock, il y a donc plus de concerts de metal au nord du pays. Bernard Hemblenne se désole : "Les concerts amènent d’autres concerts, ce qui donne une régularité. Étant donné qu’au Sud il n’y a pas de régularité dans la programmation de musiques metal, c’est encore plus complexe d’obtenir toutes les tournées que l’on veut".

Les événements metal en Wallonie sont aussi plus rares à cause d’un pouvoir d’achat moins élevé. C’est ce que Pedro, organisateur du festival Mass Deathtruction, constate : "Le public metal préfère mettre son argent dans des gros festivals qui rassemblent beaucoup d’artistes afin de rentabiliser son billet. Les plus petits événements passent au second plan pour ces fans avec un portefeuille souvent moins rempli au Sud qu’au Nord. C’est suite à ce fait que nous en venons même à remettre en question l’organisation de notre festival, qui financièrement ne se porte pas bien". En effet, selon StatBel, en 2018, la part du budget d’un ménage en culture et temps libre était plus importante en Flandre que dans le reste du pays. Les Flamands ont accordé en moyenne 7,6% de leur budget à ces dépenses, contre 6,7% pour les Wallons (Et 6,9% pour les Bruxellois).