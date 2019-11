Publifin : Amieva, Manzato et Mottard paient pour éviter le procès des comités de secteur

Raphaël Amieva de Crisnée (cdh), Marie-Noëlle Mottard de Waremme (MR), Serge Manzato, d'Engis (PS). Tous les trois figuraient sur le banc des prévenus en mars dernier au tribunal correctionnel. Ils avaient été membres des comités de secteur de Publifin. Ils ne seront plus là le 14 à la prochaine audience du procès. Ils ont accepté de payer une transaction pénale.

Payez et vous ne serez pas poursuivis

Une transaction pénale, c'est la même chose que pour vos excès de vitesse : vous payez et vous ne vous retrouvez pas face à un juge. Pourquoi Raphaël Amieva, Marie-Noëlle Mottard et Serge Manzato allaient-ils être jugés ? Parce qu'ils avaient siégé dans les comités de secteur de Publifin. Rappelez-vous. Ces comités-théodule qui se réunissaient peu et qui payaient même les absents. C'était le début du scandale.

Le Parquet Général avait décidé de poursuivre. Mais des quarante prévenus à l'origine, il n'en restait plus que dix. tous les autres avaient accepté la transaction pénale. Les dix ne seront plus que sept au procès.

Ils paient in extremis

Amieva, Mottard et Manzato se décident in extrémis à payer, sans reconnaître avoir commis une infraction. Raphaël Amieva ne commente pas. Marie-Noëlle Mottard se dit lasse. Elle est avocate et souhaite que des poursuites n'entravent plus son travail. Serge Manzato est en voyage d'affaires et n'a pas pu répondre à nos questions. Depuis le début, le bourgmestre d'Engis jurait n'avoir jamais demandé à siéger chez Publifin. Il comptait sur le procès pour s'expliquer. Serge Manzato a fait volte-face. Il semble qu'il ait voulu voir toute cette affaire des comités de secteur derrière lui. En ce qui concerne Serge Manzato, le président du tribunal doit encore valider la procédure.