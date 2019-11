Gil Simon, le patron de Resa, ne pourra plus valider seul les dépenses de l'intercommunale

Gil Simon ne peut plus signer tout seul les factures de Resa. Le gouvernement wallon vient d’annuler la disposition qui permettait au patron de valider avec sa seule signature toutes les dépenses de l’intercommunale jusqu’à 10 millions d’Euros. Le gouvernement considère que cette disposition est trop large et ne respecte pas le code de la démocratie locale.

Pour rappel, RESA, c’est l’organisme qui gère le réseau de gaz et d’électricité. RESA faisait partie du groupe Nethys, c’est-à-dire de Publifin. Après le scandale Publifin, le gouvernement wallon a voulu tout réorganiser. Elle a obligé RESA à se séparer de Nethys.

La liste de ce que le directeur général Gil Simon peut signer pour 10 millions d’euros est illimitée. C’est ça qui pose problème au gouvernement et que le ministre, Pierre-Yves Dermagne a décidé d’annuler.

Resa planche sur un nouveau texte

Resa confie la gestion journalière à Gil Simon, son patron socialiste. Le texte détaille ce qui relève de cette gestion. En vrac, les nouvelles technologies, les marchés publics, les assurances, le contrôle de gestion, les achats de biens, de services et de travaux, tout ça jusque 10 millions d’euros et "sans que cette liste soit exhaustive". C’est cette dernière phrase du texte qui a fait tiquer le ministre et qui l’a décidé à annuler tout le paragraphe.

Cédric Halin, bourgmestre d’Olne, commune actionnaire de l’intercommunale RESA, indique, " le ministre des pouvoirs locaux, et je l’en remercie, a fait son travail, et a annulé cette décision. Maintenant, ça ne me rassure vraiment pas qu’une intercommunale, après avoir connu des scandales comme Publifin/Nethys et tout ce qui a suivi, continue ou prend des décisions qui sont exactement les mêmes qu’il y a 10 ans et qui ont mené au scandale que l’on connaît".

Resa explique de son côté avoir simplement copié les statuts de l’intercommunale Ores et affirme plancher sur une nouvelle mouture du texte. La nouvelle liste des matières en gestion journalière y sera limitée et éventuellement complétée.