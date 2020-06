Le Scan : Waze modifie-t-il vos trajets en fonction des publicités ?

"Ce que l’utilisateur va chercher dans Google Maps, quelle vidéo il va regarder sur YouTube, quelles sont ses correspondances dans Gmail mais aussi ses recherches dans Google. Le but est de catégoriser l’utilisateur", détaille Nicolas Debray, directeur de l’agence Hakacia et ancien employé de Google.

Waze est un compagnon fidèle en voiture. Plus d’un million de Belges utilisent le GPS pour éviter les embouteillages, ralentissements, contrôles de police… Et en retour, l’application profite de vos données pour proposer des publicités personnalisées.

Oui. En vous inscrivant, vous avez… lu et accepté les conditions d’utilisation. Celles-ci sont disponibles soit directement sur l’application, soit via le site. Voici quelques morceaux choisis.

D’abord, Waze expliquer collecter des informations pour "améliorer la qualité des services proposés", c’est-à-dire calculer les meilleurs itinéraires ou surveiller le trafic, par exemple.

Une liste complète des informations collectées est disponible. Parmi celles-ci, on retrouve notamment les données relatives aux lieux, aux déplacements et aux itinéraires. Et ce, même si l’application n’est pas utilisée. D’autre part, les activités "sur des sites des applications tiers que vous associez à votre compte Waze". Facebook, par exemple. En tout, seize points répartis en différents paragraphes :