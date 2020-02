Le Scan : une loi trop floue sur les armes ?

Avec 5850 armes saisies en 2018, on peut dire que Koen Geens, ministre de la Justice, a fait des armes illégales son cheval de bataille. Pourtant, il n’est pas nécessaire d’être un hors-la-loi pour détenir une arme. En Belgique, on peut acheter dans le respect de la loi, sans demande préalable et sans aucun contrôle, ce qu'on appelle des "armes historiques". Certaines sont encore tout à fait utilisables. Le Scan s'est demandée si elles n'étaient pas sous-estimées par la loi.

La loi est claire : certaines armes peuvent s'acheter librement - © Le Scan

Qu’en dit la loi ? Sur le site officiel de la législation belge, on distingue trois catégories différentes : les armes prohibées, les armes soumises à autorisation et les armes en vente libre. Parmi ces dernières, on retrouve les armes blanches, les armes neutralisées… Mais aussi les armes à feux d’intérêt historique. Pour les acheter, une seule condition : être majeur. Ces armes datent d’avant 1890, avec des variations en fonction du modèle, de la date de brevet ou encore de la date de fabrication. De nombreux Belges les achètent afin de pouvoir détenir un morceau de notre patrimoine historique. Gilbert Putterie, armurier d’armes historiques, considèrent d'ailleurs que ces armes ont dépassé leur but premier pour se concentrer sur la beauté même de l’objet : “Ce ne sont pas des armes qui sont destinées à être utilisées. Elles sont fragiles, je ne m’amuserais pas à tirer avec pour éviter de les endommager”.

Un fonctionnement différent Ces armes utilisent encore de la poudre noire, plus connue sous le nom de poudre à canon ou poudre à fusil. C’est le plus ancien explosif chimique connu et il est bien difficile à trouver en armurerie. “Aujourd'hui, on utilise de la poudre vive, beaucoup plus puissante, avertit Gilbert Putterie. Les vieilles armes exploseraient avec cette nouvelle poudre." Reste que la poudre noire se trouve relativement facilement en ligne. On retrouve même des tutoriels pour apprendre à faire sa propre poudre noire. Autant dire qu'une personne qui souhaite en acquérir peut le faire sans trop de problème. Avec des conséquences possiblement dangereuses.

Les armes historiques fonctionnent avec de la poudre noire - © Le Scan

Silence de plomb Nous avons contacté les autorités compétentes afin de mieux comprendre la situation. Mais nos questions auprès du ministre Koen Geens restent sans réponse. De son côté, le SPF Justice n’a pas donné non plus de réponses claires à nos questions. Il semblerait bien que ces armes historiques ne soient pas une priorité. Nous nous sommes alors retournés vers un des hommes, à l’origine du texte de loi qui encadre les armes historiques, décoratives et folkloriques, Paul Dubrunfaut. Lui- même regrette le flou qui l’entoure : “Si la loi dans l’ensemble est respectée par les citoyens, elle pèche par ce problème de clarté”. Il est vrai que depuis la mise en application de la nouvelle législation sur les armes en 2006, il y a eu 84 textes différents. Pour le citoyen lambda, comme pour le douanier d’aéroport, la loi est illisible. Gilbert Putterie nous a confié se faire systématiquement contrôler par la douane lorsqu’il partait avec à l’étranger avec ses armes. Le problème est là, la loi est difficile à comprendre. Les autorités ne la connaissent donc pas assez.

Voici la seule réponse reçue de la part du ministre de la Justice - © Le Scan

L e savoir est une arme Mais pourquoi faire des cas particuliers pour les armes du 19e siècle, et ne pas simplement appliquer le même règlement à toutes les armes ? Paul Dubrunfaut, qui est le conserve du Musée Royal de l'Armement, estime que “ces armes historiques, bien que potentiellement dangereuses, ne représentent plus un moyen d’intervention possible lors d’émeutes”. Autrement dit, l'Etat ne les considèrent pas comme prioritaires. De son point de vue de conservateur, il ne faut pas contrôler toutes les armes. Cela impacterait "de nombreux acteurs, comme les musées, les collections, et même les reconstitutions historiques". Autrement dit, les institutions de partage de notre histoire. Dernier élément à souligner : ces armes historiques ne disposent souvent pas de numéro ou de marque qui en permettent le traçage. Il est donc impossible de savoir où elles se trouvent, et combien sont en circulation en Belgique.

Loi sur les armes

