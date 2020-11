Le Scan : reçoit-on vraiment l'énergie pour laquelle on paye ?

De manière générale, quand on paye pour quelque chose, on s’attend à le recevoir. Le bon sens voudrait que cette logique commerciale s’applique aussi à l’énergie… Sauf que ce n’est pas le cas.

Tous les producteurs d’énergie, du plus écologique au plus pollueur, injectent en fait "de manière permanente leur énergie sur le réseau", explique Stéphane Bocqué, le porte-parole de la FEBEG, la Fédération Belge des Entreprises Electriques et Gazières. Et une fois sur le réseau, tout est mélangé, "impossible de différencier un électron issu du nucléaire d’un autre issu de l’éolien".