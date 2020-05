Le Scan : que valent les autotests ?

Ce délai s’explique, d’ailleurs tout le secteur de la livraison est en difficulté, mais assez ironiquement, en 27 jours, on a suffisamment le temps d’attraper et de guérir du Coronavirus….

Entre la date de commande (le 7 mars) et la date de livraisons (le 4 avril), se sont écoulés 27 jours. Autant dire qu’on est bien loin du test le jour même promis sur le site ("Get tested today !"), ou des 48 heures annoncées sur la facture.

Car qui dit autotest, dit fatalement autodiagnostique et cela n’est évidemment jamais recommandé. Par exemple, un test négatif pourrait laisser que la personne n’a pas été infectée, vu qu’elle n’a pas d’anticorps. "Sauf que les anticorps mettent entre 10 et 14 jours à être détectables, prévient Carlota Montesinons. Donc il est tout à fait possible d’être malade et de faire un test sérologique négatif."

Des tests interdits par la loi

Même s’ils s'achètent relativement facilement en ligne, ces tests sérologiques n’en restent pas moins interdits par la loi depuis la mi-mars.

Pour réaliser cette enquête, nous avions prévenu l’Agence Fédérale du Médicament et Produits de Santé de nos achats. Elle qui est compétente en la matière et nous a d’ailleurs confirmé que les sanctions pour l’achat, la vente, la distribution et l’utilisation de ces autotests pouvaient aller jusque "l’emprisonnement d’un mois à un an et une amende de 200 à 15.000 euros."