Le Scan : que consommons-nous pendant le confinement ?

Mais est-ce seulement la peur d’être à court de vivre qui nous pousse à acheter plus que d’habitude ? Apparemment non.

Les paniers d’achats restent plus costauds que d’habitude – les clients continuent donc à acheter un peu plus que d’ordinaire.

Le caddie du confiné est plus rempli et c'est bien normal - © Le Scan

Les meilleures ventes : farine et levure

Toutes les enseignes remarquent une vraie tendance : celle du retour au fourneau. Le confiné prend le temps de cuisiner, et laisse d’ailleurs volontiers en rayon les sandwichs et les salades prêtes à être mangés. "Chez nous, ces produits ont chuté de 40 à 50%" explique Karima Ghozzi, la porte-parole de Delhaize. A contrario, on se rue sur les ingrédients de base comme la farine (aliment le plus acheté chez Carrefour), les œufs, le lait et la levure (en hausse de 206% chez Delhaize).

Pour beaucoup, c’est le temps qu’offre le confinement qui nous pousse à rouvrir les bouquins de cuisine : une activité comme une autre qui, en plus d’être gustative, occupe aussi bien les plus grands que les plus petits. L’explication se tient, mais Alexandra Balikdjian analyse cela autrement.

La psychologue estime que ces recettes traditionnelles apportent "une dose de confort et de repères" non négligeables, dans un monde qui en manque cruellement. "La situation n’est pas ordinaire, personne ne sait ce qui se passe. Alors on cuisine des choses à la base de notre culture."