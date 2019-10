Le Scan: pourquoi l'envoi de colis peut coûter du simple au double ?

Cela correspond aux tarifs pour l’envoi d’un colis de très exactement 560 grammes. Pour tout vous dire, ce colis renfermait de bonnes pralines que l’équipe du Scan comptait envoyer, depuis Bruxelles, à des amis carolos et à des amis lillois.

On a voulu comprendre à quoi correspondaient exactement ces prix, mais comme vous pouvez le découvrir dans la vidéo, la transparence n’est pas forcément de mise dans ce secteur…

Pourquoi ces 5 opérateurs-ci ?

Car ce sont tout simplement ceux que l’on a trouvés le plus rapidement et le plus facilement autour de notre rédaction. Le site www.pointpostal.be répertorie tous les points de service postal d’une commune donnée. Pour nos ballotins achetés à Schaerbeek, nous avions le choix entre 46 points bpost, 9 DPD, 7 PostNL, 7 Mondial Relay, 8 DHL, 7 UPS, 5 GLS et 2 TBC Post.

Si nos amis carolos ne sont pas satisfaits par les pralines et veulent nous les renvoyer, ils auront le choix entre 29 bpost, 5 PostNL, 5 UPS, 4 GLS, 3 DPD, 2 Mondial Relay, 2 DHL et 1 TBC Post.

Tant à Bruxelles qu’à Charleroi, le constat est le même : il y a bpost et il y a les autres. Mais pour commencer, petit point sur les antipodes de notre classement…

DHL, plus cher mais plus rapide ?

D’abord, DHL, le plus cher de nos opérateurs, "mais le plus rapide", nous assure Alexandre Katostaras.

Comme le décor le laisse entendre, Alexandre gère un magasin d’informatique, "son activité principale". Mais depuis plusieurs années, l’établissement sert aussi de point DHL. D’ailleurs, au moment de notre interview, deux employées de l’opérateur rouge et jaune arrivent et posent sur le comptoir la livraison quotidienne de colis. C’est avec son GSM qu’Alexandre scanne les paquets.