Le Scan : moins d'allocations familiales à cause des banques ?

Si, pour les virements, la tâche est relativement simple, on ne peut en dire autant pour les chèques circulaires : ils sont envoyés par courrier via les services de la poste. L'opération est évidemment moins rapide, mais aussi moins sécurisée, le chèque pouvant être égaré durant le trajet. D'ailleurs, la grande majorité des allocations familiales perdues sont justement les exemplaires papiers.

D’autres familles ne peuvent pas disposer d’un compte à banque, suite à un interdit bancaire par exemple. Elles estiment que les chèques circulaires sont leur seul recours possible. Or, il y a une solution qui existe depuis des années : le service bancaire de base.

Il coûte 16,20 euros par an et permet d’effectuer un certain nombre d’opérations. "On n’en parle pas assez, à peine 10.000 personnes en profitent chaque année" déplore Bernard Bayot. Un service qui permet pourtant d’éviter les frais supplémentaires.

Mais ça, les banques n’en parlent pas, ou peu...tout simplement parce que ce service n’est pas rentable.