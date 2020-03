Le Scan : les pharmaciens sont-ils payés pour vous donner des conseils ?

Un peu à cause de la saison, beaucoup à cause de l’actualité, les va-et-vient se multiplient dans toutes les pharmacies du pays. A l’intérieur, le personnel en blouse blanche explique comment tel ou tel médicament. Et vous ne le saviez peut-être pas, mais depuis 2010, il est en partie payé pour cela.

"Matin et soir, avant chaque repas", "Une fois par jour, à jeun", "Maximum un comprimé toutes les 4 heures",…

Ce genre de phrases accompagne presque automatiquement la vente de médicaments en pharmacie. C’est après tout assez normal, vu que les pharmaciens sont là "pour aider les clients, avec le moins de médicaments possibles" explique Valérie Lacour depuis son officine bruxelloise.

Seulement voilà, jusqu’en 2010, les revenus des pharmacies ne se basaient que sur leurs ventes et rien d'autres.

Concrètement, elles achetaient des médicaments une certaine somme, les revendaient plus cher (pour chaque médicament, un prix maximum était fixé par l’INAMI) et empochaient la différence. Pour Alain Chaspierre, de l’Agence Pharmaceutique Belgique, on pouvait presque se dire que "le pharmacien gagnait plus sa vie si le médicament était cher".