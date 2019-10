Le Scan : les crématoriums peuvent-ils recycler les restes ultimes ?

Dans la crémation, certaines choses comme les couronnes dentaires ou les prothèses ne brûlent pas. Ces restes réutilisés génèrent un vrai business. Il y a dix-neuf crématoriums en Belgique. Ils sont répartis un peu partout dans le pays et ils participent tous, sans exception au recyclage de ce qu’on appelle "les restes ultimes". Pour en savoir plus, nous nous sommes rendus au crématorium de Bruxelles. La mise à la flamme est une étape riche en symboles, souvent synonymes de conclusion. Pourtant, avec elle commence aussi un tout nouveau parcours. La récolte des " restes ultimes " Une pièce du crématorium est consacrée à la récole des "restes ultimes", autrement dit, ce qui ne brûle pas. Ils sont récupérés dans les cendres et sont divisés en deux catégories. D’une part, les particules métalliques qui se trouvaient dans le cercueil ou dans le corps du défunt, d’autre part les prothèses médicales. Ces métaux qui ne brûlent pas, sont ensuite stockés au sous-sol, dans de grandes poubelles. On y trouve aussi une troisième catégorie : les poignées et ornements du cercueil retirés eux, avant la crémation. Autant de métaux différents comme l’aluminium, le zirconium, l’or, l’argent mais aussi des déchets non recyclables, qui sont notamment répertoriés sur une facture que nous montre le directeur du crématorium intercommunal de Bruxelles, Xavier Godart. "Tout ceci est transmis vers une entreprise qui traite et gère l’ensemble des métaux". Cette facture a été établie par l’entreprise Orthometals. Elle a versé un peu plus de 12.000 euros au Crématorium de Bruxelles. (A consulter en fin d'article).

Un modèle économique bien huilé Ce chiffre concerne un crématorium d’un seul pays européen. Mais à l’échelle du continent, on arrive chaque année à plusieurs tonnes de métaux recyclés. Car cette société néerlandaise récolte et recycle aussi les métaux de centaines d'autres établissements: 1250, à en croire son site internet. Ce business n'est pas nouveau. Orthometals est actif dans le secteur depuis trente ans et paye ces métaux de plus en plus chers. "Les nouvelles méthodes de recherche et de recyclage engendrent des gains plus élevés qu’auparavant. On est passé de montants autour de mille euros par an, à 14.000 euros par an en moyenne aujourd’hui et cela en toute transparence", explique Xavier Godart.

Est-il bien légal de tirer profit d’une prothèse qui appartenait à quelqu’un ? Nous avons posé la question à un notaire. Sylvain Bavier a trouvé une première piste dans le code civil : "la dépossession." "Ce type de dépossession serait volontaire dans la mesure où on laisse le cercueil avec ses accessoires au crématorium. Dans ce cas, il en devient le propriétaire et en fait ce qu’il veut ". Le crématorium serait donc de facto propriétaire de ce qui n'est pas rendu aux familles. L'autre élément de réponse, se trouve tout simplement dans les contrats des crématoriums. En ce qui concerne celui de Bruxelles, "On lit clairement que conventionnellement, le sort des ornements du cercueil est prévu et si la famille veut récupérer l’un ou l’autre élément, elle doit en faire la demande écrite. Tout ceci est correct et on peut imaginer que c’est aussi le cas dans les autres funérariums " conclut-il. Vendre au recyclage de vieilles prothèses semble donc une activité tout à fait légale pour un crématorium. Mais deux petites questions restent à poser. Les familles sont-elles au courant ? Le directeur du crématorium intercommunal de Bruxelles explique que les familles endeuillées ne sont pas prévenus à chaque crémation. " Si certaines familles souhaitent récupérer les restes ultimes, nous les leur remettons. J’ai connu deux cas en 33 ans ". Comment ces gains sont-ils utilisés ? Sur les 14.000 euros récoltés chaque année par crématorium de Bruxelles, "La moitié de la somme est versée à l’association "Les amis du crématorium bruxellois " qui s’occupe des familles endeuillées et l’autre moitié est consacrée au parrainage d’asbl qui viennent en aide aux personnes en difficulté ", conclut Xavier Godart. Cette activité est donc transparente, éthique et légale. Mais libre à tout un chacun de juger si elle est morale.

