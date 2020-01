Le Scan : les compléments alimentaires sont-ils vraiment nécessaires ?

Vitamine D, Zinc, Magnésium, Oméga 3, Spiruline… En pharmacie, sur internet, les compléments alimentaires sont partout, de toutes les formes et de toutes les couleurs. Selon une étude menée par Test Achats en 2016, 56% des Belges consomment des compléments alimentaires au moins une fois par an.

Questionnaire entreprise Compliment - © RTBF

Une cure personnalisée

"Vous sentez-vous fatigués ?", "Comment décririez-vous votre sommeil ?", "Êtes-vous facilement stressé ?"… Grâce à un simple questionnaire en ligne, une entreprise belge vous propose une cure personnalisée de compléments alimentaires. Pour chaque cure, l’entreprise mélange différents composants parmi une vingtaine de références.

"En fonction de l’ensemble des réponses d’un internaute, on va pouvoir établir un profil, assure William Detry, CEO de l’entreprise "Compliment". Nous allons nous baser sur des études scientifiques pour émettre des recommandations. Par exemple, on sait que, en Belgique, si nous ne sommes pas soumis à minimum 20 minutes de soleil par jour, nous aurons une carence en vitamines D, nous recommanderons donc de la vitamine D. On propose également un appel téléphonique d’une vingtaine de minutes avec un expert en nutrition qui va pouvoir aiguiller les clients vers les compléments dont ils ont besoin."

Le concept est un carton : chaque mois, "Compliment" propose des cures personnalisées à plus de mille abonnés. Depuis sa création en mai 2019, plus de "7000 livraisons uniques et 50.000 tests ont déjà été passés sur notre site", se réjouit William Detry.