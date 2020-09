Le Scan : le ticket de caisse est-il toujours utile ?

"Supprimer les tickets de caisse au format papier et les remplacer, à moyen terme, par des solutions alternatives plus durables mais aussi plus économiques." Voilà comment le MR a présentait, en mai 2019, sa volonté de supprimer à terme les tickets de caisse papier. L’idée : privilégier l’option digitale, en mettant évidemment à contribution les acteurs du secteur et les développeurs d’applications.

Réalisable ? Pas forcément…