Le Scan : la crise du gel était-elle évitable ?

Assez rapidement dans cette crise, peut-être encore plus rapidement que les masques, le gel hydroalcoolique est passé de produit de niche à produit indispensable. A tel point qu’un arrêté publié au Moniteur Belge le 23 mars a adouci certaines réglementations, pour permettre aux pharmacies d’éviter la pénurie qui se profilait. Et de faire ainsi redescendre des prix au litre, qui ne cessaient de grimper.

Une réaction politique trop tardive ?

L’équipe du Scan s’est plongée dans les archives de la RTBF pour savoir à partir de quand la quantité de gel hydroalcoolique est devenue problématique : notre site internet évoquait une "rupture de stock" le 29 février, tandis que le Journal Télévisé parlait pour la première fois de "pénurie de gel" deux jours plus tard. On peut donc dire que c'est début mars que tout a commencé.

A l'époque, c'est l'approvisionnement en matières premières qui posait problème aux fabricants de gel. Il devenait de plus en plus difficile de s'en procurer ou d'en trouver à un prix raisonnable. L'arrêté du 23 mars a alors permis aux professionnels de notamment acheter de l'alcool aux distilleries.

Entre les premiers signes de manque et la solution apportée par le gouvernement, une bonne vingtaine de jours écoulés.

Ce délai est-il trop long ? Pour cette pharmacienne bruxelloise, il a en tout cas posé problème : "Il y a eu un décalage, c’est certain. Il y a eu un bon deux semaines pendant lesquelles les pharmaciens ont ramé et ont mis une énergie folle à trouver des solutions." Du côté de la ministre de l’Economie Nathalie Muylle, on nous explique que "l’arrêté ministériel a été créé à la demande expresse de l’AFMPS".

Pourtant, L’AFMPS (l’Agence Fédérale des médicaments et des produits de santé) nous explique par mail avoir averti les autorités "début mars", ce qui rejoint donc la couverture que la RTBF a faite de la situation…