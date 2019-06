Le Scan: l'HoReCa compte-t-il toujours sur les guides touristiques ?

Si vous partez bientôt en vacances, il sera sûrement de la partie. Là, au fond de votre sac, coincé entre vos lunettes de soleil et votre antimoustique. Le guide de voyage, incontournable partenaire d’aventures et livre dont les ventes restent solides. "Il se vend toujours, mais il se vend autrement, explique Carmela Chergui, libraire chez Filigranes. Avant, il y avait un vrai pic autour du 15 mai. Aujourd’hui, c’est beaucoup plus équilibré car les gens partent à l’étranger même au cours de l’année." Un simple coup d’œil aux rayons tourisme de la grande librairie bruxelloise confirme rapidement ces propos. Routard, Lonely Planet, GEO, Michelin… Tous les guides se déclinent aujourd’hui dans la durée (de 3 jours à 3 semaines) et l’espace (des petites villes aux plus vastes régions du monde).

Aujourd'hui, les guides sont de sortie toute l'année - © rtbf

Pendant longtemps, ces guides, c’était l’assurance de trouver – quel que soit l’endroit du monde - hôtels, restaurants ou petits cafés à notre goût. De la belle chambre provençale au juteux burger texan, les plus belles affaires de l’HoReCa mondial se trouvaient référencées dans les guides touristiques. Un immanquable, forcément, pour les établissements. Mais voilà, internet est passé par là…

"Je ne suis dans aucun guide" Marc Rouxet gère Le Bistrot Jourdan, sur la place du même nom. Il n’est référencé dans aucun guide touristique, mais une vignette est malgré tout collée sur la vitre du troquet. On reconnaît immédiatement le vert et le hibou du site TripAdvisor. "J’imagine que certains clients ont été contents et qu’ils en ont fait part au site. C’est comme ça qu’on a reçu la vignette… C’est évidemment un plus, mais la meilleure recommandation reste pour moi le bouche-à-oreille. Moi, je ne suis dans aucun guide et je n’en pâtis pas"

TripAdvisor et booking, nouvelle priorité des gérants? - © RTBF

Aujourd’hui, des sites comme TripAdvisor, Yelp, Booking ou Google permettent aux clients de commenter et noter la qualité des établissements qu’ils fréquentent. Certes, leur système de cotation manque de transparence (Le Scan y avait consacré un numéro l’an dernier), mais toujours est-il que leur popularité semble évidente. De la à devenir la nouvelle priorité des établissements ? Doivent-ils oublier les guides papiers ? Pas forcément.

"Les guides et les sites se complètent" "Les guides touristiques sont une prescription pour les personnes qui partent en vacances. Elles vont de toute manière regarder les établissements qui se trouvent sur leurs itinéraires, insiste Patrick Bontinck, le directeur général de visit.brussels, l’agence bruxelloise du tourisme." Autrement dit, entre sites de cotation et guides touristiques, le touriste d’aujourd’hui ne choisirait tout simplement pas. "C’est du multicanal. On n’utilise pas un guide ou un site, mais bien les deux. On va aussi aller se renseigner sur les réseaux sociaux et finalement utiliser toutes les sources d’information pour savoir où on va aller déjeuner ou dormir."

Le Scan : l'HoReCa compte-t-il toujours sur les guides touristiques? - © Sébastien Giron

A écouter les gérants que nous avons rencontrés, difficile de savoir si, oui ou non, la présence dans les guides influence réellement leur chiffre d’affaires. Le gérant du Bistrot Jourdan avoue qu’il n’en a "de toute façon pas besoin. La Place Jourdan est suffisamment touristique comme ça". Un discours logique, mais bizarrement il s’oppose à celui tenu juste en face, par le patron de la célèbre Maison Antoine. On pourrait croire la friterie suffisamment réputée pour s’éviter une course au guide, et pourtant : "Etre présent dans les guides, c’est une certaine marque de notoriété", nous explique le gérant de la Maison Antoine, Pascal Willaert. Il ajoute : "et il ne faut pas oublier qu’il y a toute une génération qui n’utilise ni smartphone, ni ordinateur. Pour eux, c’est le guide et rien d’autre."

"Les gens voyagent autrement" En définitive, est-ce important, en 2019, d’être référencés dans les guides pour les établissements de l’HoReCa ? Cela semble être au cas par cas. Mais de retour chez Filigranes, notre libraire nous dévoile une information intéressante : "Les gens cherchent de plus en plus à ne plus faire partie de la masse de touristes. Ils prennent l’avion avec plein de touristes, ils arrivent dans les mêmes hôtels, ils visitent les mêmes choses… Il nous demande de sortir des sentiers battus, et de ce fait-ci, les guides proposent aussi autre chose de moins traditionnels." Des voyages insolites, secrets ou artistiques qui soulignent une volonté de voyager autrement. "Les gens savent, avec les guides classiques, qu’ils vont arriver dans un restaurant et ne croiser que des gens à casquette, avec le même guide sur la table. Il y a un trop-plein de ce genre de situation."