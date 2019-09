Le Scan : l'école peut-elle demander à votre enfant d'avoir un ordinateur ?

L’école justifie ainsi cette nouveauté par le label "Ecole Numérique" récemment octroyé à l’établissement et argumente que ce passage au numérique permettra "d’améliorer considérablement l’apprentissage, d’améliorer l’aide aux élèves en absence prolongée, de réduire le nombre de photocopies, de mieux appréhender les difficultés des élèves."

Il y a quelques jours, l'équipe du Scan tombait sur un document un peu interpellant (jugez par vous-même, il est tout en bas de cet article). Une note écrite par le Collège Notre-Dame de Bonne Espérance, près de Binche, et destinée aux parents dont les enfants rentrent cette semaine en 3e secondaire.

C’est quoi une "Ecole Numérique" ?

Ça a été notre première question...

Une recherche rapide sur internet nous a appris que plus de 500 établissements (exactement 502) ont été désignés "Ecoles Numériques" pour la rentrée 2019, via un programme lancé par le SPW Enseignement et l’Agence du Numérique.

"Le programme Ecole Numérique permet aux écoles de venir chercher du matériel informatique gratuitement, nous explique André Delacharlerie, expert pour l'Agence du Numérique, que nous rencontrons dans des bureaux à Namur. Evidemment, il faut que les écoles aient des projets concrets, pour pouvoir utiliser ce matériel au bénéfice de l’apprentissage."

Un coup d’œil au site Ecole Numérique, et nous tombons sur la centrale de marché qui répertorie le matériel disponible. La liste est variée : tablette Androïd, Chromebooks, ordinateurs portables, tableaux interactifs, et autre point d'accès WiFi.