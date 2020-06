Le Scan : est-ce le bon moment pour réserver nos vacances ?

Tout ou presque nous pousserait à déjà planifier notre voyage : le grand ciel bleu des derniers jours, la réouverture prochaine des frontières italienne (juin) et espagnole (juillet), ou encore cette soixantaine de vols que Brussels Airlines nous promet pour cet été... Mais n'est-ce pas risqué de réserver ?

On a quand même tenu à vérifier par nous-même...

Notons qu’au moment de notre enquête, seuls les voyages "essentiels" étaient encore officiellement autorisés. Reste que le bout du tunnel semblait proche, très proche même, puisque le voisin français venait d’annoncer la réouverture sous conditions de ses bars et restaurants.

Bientôt, ce panneau d'affichage offrira des voyages vers l'Europe, l'Afrique et l'Amérique du Nord - © Le Scan

Le remboursement reste possible mais ne sera sans doute pas la première option proposée par la compagnie.

Voilà pourquoi Brussels Airlines cherche à tout prix à éviter l’option du remboursement en cas d'annulation, en vous proposant des conditions "hyperflexibles", avec un "report ou un échange possible jusqu’en décembre 2021".

S'il y en encore quelques incertitudes au niveau gouvernemental, il n'y en a plus pour Brussels Airlines. La compagnie aérienne a devancé le gouvernement pour déjà communiquer sur ses prochains vols. "Il est important de voler à nouveau" nous dit la porte-parole du groupe Kim Daenen.

Si les concerts sont autorisés à l'étranger, on fait quoi ?

Son argument est d'ailleurs assez parlant : "Si un pays organise un concert, avec des dizaines de milliers de personnes, et que des touristes belges y vont, que faire ? Car chez nous, on le rappelle, ces rassemblements restent interdits."

Si vos vacances tombent à l'eau, il faudra donc voir directement avec les compagnies aériennes, les agences de voyages, les sociétés de locations de véhicules, les hôtels, les gîtes ou les propriétaires de votre location. Et on vous prévient, ça va prendre du temps : car chacun ira de son propre petit règlement...

Pas plus simple de rester en Belgique

On pourrait presque croire que le plus simple serait de voyager local, en Belgique. En tout cas, que ça permettrait de ne pas éventuellement perdre l’argent investi dans un vol ou dans une voiture de location. Sauf que non.

Car exactement comme nous l’expliquions un peu plus haut pour les vols vers l’étranger, les assurances annulations ne rembourseront pas vos réservations de logement en cas de nouveau confinement.

Donc là aussi, ce sera au cas pas.

Nous avons par exemple contacté AirBnb, qui proposait un remboursement intégral pour les réservations faites avant le 14 mars. La société nous confirme que pour les nouvelles réservations, "les conditions d’annulation habituelles de l’hôte s’appliquent". Autrement dit le choix revient donc au propriétaire.

Pour aider les utilisateurs à choisir les locations offrant les conditions les plus flexibles, AirBnb a néanmoins ajouté un nouveau filtre à sa recherche.