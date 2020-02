Le Scan: "Elu produit de l'année", un outil marketing utilisé pour augmenter les ventes

Il se distingue par son rouge écarlate et sa forme rectangulaire. Le logo "Élu produit de l’année" attire l’œil dans les étals de nos supermarchés. Dans nos esprits, il est même gage de qualité. Mais pour l’afficher sur leurs produits, les marques payent.

Pour pouvoir afficher le logo, la marque doit donc envoyer sa candidature, qui sera réceptionnée par un groupe d’experts et placée dans une catégorie. Ensuite, le produit en compétition va être évalué en ligne par au minima 500 personnes et testé par au minima 120 autres. Le produit avec la meilleure note finale devient "produit de l'année".

Prenons un dentifrice "Élu Produit de l’Année". On imagine qu’il a logiquement été élu parmi tous les autres dentifrices qu’on trouve sur le marché... Pas du tout : ce dentifrice est en fait désigné parmi les seuls dentifrices qui auront postulé au titre de "Élu Produit de l'année". Car derrière ce logo, se cache en fait un concours.

"C’est un processus qui peut être remis en question puisque le consommateur va essentiellement juger un produit à distance", affirme l’économiste Pierre-Alexandre Billet. Ce dernier remet également en cause le trop petit nombre de testeurs. On peut aussi s’étonner du nombre relativement faible de marque en compétition. Une soixantaine pour la Belgique, selon le directeur de la société "Élu Produit de l’Année" Phillipe Gelder.

Les produits sont notés par des "consommateurs potentiels" sur base de quatre critères : l’attractivité du produit, l’intention d’achat, la satisfaction suite au test du produit et enfin l’innovation. Ce dernier critère est particulièrement mis en avant par la société, mais attention, il faut entendre "innovation" au sens large : le simple ajout d’un motif sur un tee-shirt ou d’un arôme dans un jambon est considéré comme innovant.

"Élu Produit de l’Année" a un coût : 2000 euros pour la participation au concours et un cachet allant de 5000 à 16.000 euros pour l’utilisation du logo. Afficher ce logo, c’est l’assurance d’une hausse des ventes du produit de 25% en moyenne, précise Philippe Gelder.

Après 2018 et 2019, Damart voit à nouveau un de ses produits récompensés - © RTBF

Un principe plus vraiment dans l’air du temps

Il semblerait qu’aujourd’hui les consommateurs soient de plus en plus regardants sur ce qu’ils achètent. L’explosion du bio, le développement des applications comme "Yuka" ou encore le Nutri-score en sont la preuve.

Mais, à l’heure où les marques doivent communiquer de manière plus transparente, le fait d’accoler un petit label qui n’a pour seul but l’augmentation des ventes va à l’encontre de la demande des consommateurs, soutient Pierre-Alexandre Billet.

Pour lui, cette méthode fait partie des anciens systèmes de marketing qui poussent à la surconsommation. "Ce n’est pas parce qu’un produit est "Élu Produit de l’Année" que ce produit est effectivement meilleur. 'Élu Produit de l’Année' reste un outil marketing utilisé par certaines marques pour augmenter leurs ventes", poursuit-il.

Mais alors, comment expliquer le succès toujours constant de ce logo ? Eh bien c’est un peu comme si le consommateur était tiraillé entre sa raison et ses pulsions. Une étiquette colorée attire le consommateur et influence l’acte d’achat. "Le paradoxe est que n’importe quel logo, n’importe quel petit sticker fait vendre, même s’il ne relate en rien la qualité intrinsèque du produit. Le consommateur qui se retrouve en magasin va utiliser son intelligence reptilienne et va être impacté par des étiquettes fluorescentes, quel que soit le message", ajoute l’économiste.