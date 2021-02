Le Scan : des faux tests négatifs pour le coronavirus disponibles en Belgique ?

Il n’aura fallu qu’une petite dizaine de minutes pour que l’équipe du Scan trouve des vendeurs de faux tests Covid sur les réseaux de communication. Les vendeurs assurent une vente sûre et fiable, et promettent la réception d’un test négatif en 30 minutes dans sa boîte mail. Une infraction tentante, mais les peines encourues le sont beaucoup moins.

Des risques encourus très sévères

Sarah Durant, porte-parole du parquet de Bruxelles est claire, le risque n’en vaut pas la chandelle : "Le rédacteur de la fausse attestation ou du faux test Covid peut être poursuivi pour des faits de faux et usage de faux. Des faits punis d’une peine allant d’un mois à cinq ans d’emprisonnement en plus d’une peine d’amende."

L’acheteur risque tout autant que le vendeur puisqu’en donnant ses données pour la fabrication du test, il est considéré comme coauteur du faux et de l’usage du faux. Et ce n’est pas tout : "En fonction de l’utilisation faite de ces documents, il est également possible d’être poursuivi pour des faits d’escroquerie. Des peines allant d’un mois à cinq ans de prison en plus de peines d’amendes allant de 26 euros à 3000 euros."