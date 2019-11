Le Scan: comment se financent les sites de promotions?

Comment se financent les sites de promo ? - Le Scan - 25/11/2019 Visionnez gratuitement les vidéos du programme Le Scan en streaming sur Auvio. Voir la vidéo

Qui n’a jamais essayé, avant un achat en ligne, de taper sur son moteur de recherche habituel "code promo" suivi du produit en question ? A priori personne. Car des promotions, il en existe sur tout. Sur les croquettes du chien, sur les baskets du petit, sur les plantes du jardin et même sur le gigot du dimanche. Aujourd’hui, les bons plans sont tellement nombreux et variés, que des sites comme Face à la Crise ou Code Promotion vous prémâchent le travail et regroupent le best of, le meilleur du meilleur des bonnes affaires. Mais avant de se ruer sur cette série de bons plans, l’équipe du Scan s’est posé une série de questions.

Comment fonctionnent-ils ? On pensait un peu naïvement que tout se faisait via un algorithme, avec un robot qui aurait récupéré automatiquement toutes les offres du web. Pas du tout. "Si c’était automatique, il y aurait beaucoup trop de bons plans, nous explique Guillaume De Ryckel, qui gère seul Face à La Crise. Or, il en faut maximum un, deux, trois, quatre par jour, pas plus. Et à chaque fois, avec un réel avantage pour le consommateur." Concrètement, trop de bons plans tue le bon plan. Ces offres sont donc, une à une, ajoutées manuellement à ces sites. Et évidemment, avant de les mettre en ligne, il faut les lire, les analyser, les trier et les résumer. Florent Le Chuiton, qui a créé Code Promotion en 2012, confesse lire chaque matin "de deux à trois cents newsletters". C'est de là que viennent les bonnes affaires qu'il publiera sur son site. Un travail qui prend du temps, d'autant qu'il faut veiller à lire attentivement "les petits caractères pour voir ce qui pourra être intéressant ou pas pour l’internaute".

D’où viennent leurs revenus ? Offrir de bonnes astuces à tout le monde est une activité des plus généreuses, mais on se demande bien comment cela peut générer du revenu. Guillaume de Ryckel, de Face à la Crise, nous explique : "Imaginons une entreprise qui lance un concours, elle va me dire "on sait que sur ton site, ta communauté est friande de ce genre de promotions, est-ce que tu ne pourrais pas mettre notre concours sur ton site et en faire la promotion sur tes réseaux sociaux ?" Et en contrepartie, à chaque fois que quelqu’un participe à ce concours via mon site, je vais percevoir quelques dizaines de centimes d’euros" Il faut savoir que chaque mois, quelque 150.000 personnes visitent le site de Face à La Crise. Résultat, ces quelques centimes d’euros se transforment assez naturellement en un salaire qui permet aujourd’hui à Guillaume de vivre pleinement de son activité. Le système est d’ailleurs identique chez Florent, de Code Promotion, qui précise aussi qu’une "société peut parfois payer une fois une somme plus importante pour faire apparaître une promo en bandeau sur son site."

Quel intérêt pour les marques ? On résume : ce sont les marques qui vont donc faire le nécessaire pour que vous tombiez sur leurs promotions. Autrement dit, elles vont payer pour que vous achetiez leur produit à moindre coût ! Cela semble illogique et pourtant, il s’agit là d’un grand classique du marketing : les produits d’appel, ceux sur lesquels les marques ne vont pas nécessairement faire de grands bénéfices, vont en fait servir à attirer, séduire et fidéliser le client. Primordial donc. Pierre-Alexis Billiet, professeur d’e-commerce à la Solvay Business School, nous explique même que "certaines catégories comme les shampoings et certains produits corporels sont toute l’année en promotion. Donc vous aurez l’impression de faire une bonne affaire, mais c’est le contraire : si vous n’achetez pas ce type de produits en promotion, vous faites plutôt une mauvaise affaire." A méditer la prochaine fois que vous vous lavez les cheveux…

Quel est le pourcentage d’offres sponsorisées ? Cela semble très variable d’un site à l’autre. Sur le site Face à la Crise, 50% des offres sont poussées par les marques. En ce qui concerne Code Promotion, "sur les 600 boutiques que l’on peut trouver sur notre site, une cinquantaine nous sponsorise". S’ils admettent avoir besoin de ce sponsoring pour exister, Guillaume De Ryckel et Florent Le Chuiton rappellent qu’ils ne décident pas du contenu des offres, ils ne sont "que des relais". D’ailleurs, Guillaume de Ryckel assure refuser certaines propositions de marques. "Si le consommateur se plaint ou si l’offre est une arnaque, je n’ai aucun intérêt à accepter, malgré la rémunération". Priorité donc au consommateur.

Peut-on différencier les vraies bonnes affaires des fausses ? A priori, il n’y a aucun moyen de reconnaître un bon plan sponsorisé par une entreprise d’une offre que le site aura sélectionné sans contrepartie financière. Pierre-Alexis Billiet estime carrément que "le consommateur est incapable de faire la différence entre l’offre commerciale, que les marques vendent aux sites, et des promotions individuelles qui ont vraiment été dénichées." Reste que le consommateur fait aujourd’hui totalement confiance à ce type de plateformes. Et qu’une promotion, même calculée par la marque, restera toujours plus avantageuse qu’un produit non soldé.