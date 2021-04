Le Scan : Change.org, le business derrière les pétitions en ligne

Change.org, la célèbre plateforme de pétitions en ligne permet aux individus de signer des pétitions. Mais elle permet aussi de les financer, afin de leur donner plus de visibilité. Une pratique légale qui ne donne pas forcément plus de poids à la pétition.

Des pétitions sponsorisées pour acquérir davantage de signatures Donner de l’argent permet à la pétition bénéficiaire d’obtenir une meilleure visibilité et donc d’acquérir davantage de signatures. Le nombre de personnes qui verront la pétition sponsorisée dépend bien évidemment du montant donné pour la pétition : sur change.org par exemple, si l’on contribue à hauteur de 10 euros, la pétition sera vue par 500 personnes supplémentaires ; si l’on contribue à hauteur de 1000 euros, la pétition sera vue par 100.000 personnes supplémentaires. Une aubaine pour les organisations qui voudraient sensibiliser sur une cause qu’elles soutiennent. En effet, il n’est pas rare que des ONG passent par des plateformes de pétitions en ligne pour obtenir plus de visibilité et agrandir leur communauté. "Change.org a une base de plus d’une centaine de millions de personnes qui ont déjà signé des pétitions auparavant. La plateforme connaît donc les intérêts de ses utilisateurs et affichera la pétition auprès de ces personnes", explique Pierre-Yves Gosset, délégué général de Framasoft. D’ailleurs, créer et financer une pétition peut coûter moins cher que l’élaboration d’une campagne tout en se montrant plus efficace.

2 images La plateforme Change.org permet de financer pétition pour lui donner plus de visibilité. © RTBF

Plus de bruit mais sans valeur juridique "Pour qu’une pétition puisse avoir un poids juridique, elle doit rentrer dans les conditions de formes et de fonds de l’autorité compétente", prévient Xavier Van Gils, le président d’Avocat.be. Or, certains sites de pétitions en ligne ne permettent pas l’authentification des signataires, ni même parfois celle du pétitionnaire. Toutefois, ce n’est pas forcément l’objectif premier de celui-ci : "L’idée d’une pétition, c’est de se faire connaître par un maximum de personnes. Certains sites proposent aux utilisateurs de financer des pétitions pour les rendre populaires. C’est un commerce, c’est tout à fait légal. Mais je doute que les conditions pour les présenter à l’autorité compétente soient respectées. Ces sites de pétitions servent à faire du bruit", souligne l’avocat. S’il est possible de financer des pétitions, il est également possible de financer le site Change.org. Et selon le délégué général de Framasoft, cela n’a rien d’étonnant : "Change.org n’est pas une organisation à but non lucratif contrairement à ce que l’on pourrait penser. Il s’agit d’une start-up comptant plus de 300 employés qu’il faut rémunérer. Il faut donc gagner de l’argent. Le nom de l’entreprise porte à confusion."

La Chambre crée sa plateforme de pétitions En décembre 2020, la plateforme de pétitions de la Chambre a été inaugurée et elle est bien différente des autres plateformes de pétitions en ligne. Els Naeyaert, conseillère à la Chambre des Représentants précise : "Pour qu’une pétition soit recevable, il faut que le nom, le prénom, la date de naissance et le lieu de résidence du pétitionnaire soient indiqués. Pour que le pétitionnaire soit entendu par la Chambre, il faut que ces conditions […] soient remplies." Pour cela, il est impératif que le signataire réside en Belgique et soit âgé d’au moins 16 ans. Ensuite, il est nécessaire que les pétitions déposées à la Chambre relèvent des compétences du Parlement Fédéral et respectent la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La pétition doit obtenir 25.000 signatures provenant des différentes régions pour être entendue par le Parlement.

2 images La plateforme "Mon opinion" lancée par la chambre peine encore à réunir le public. © RTBF

Une différence primordiale La différence entre la plateforme de pétitions de la Chambre et les autres sites de pétitions en ligne est bien là. Si une obtention de 25.000 signatures permet au pétitionnaire ayant déposé sa pétition sur la plateforme de la Chambre de la présenter à la Commission compétente, il n’en est rien des autres sites en ligne tels que Change.org. Sur ces plateformes, impossible pour le Parlement d’identifier l’âge et le lieu de résidence du signataire, ni même s’il s’agit bien d’une personne.