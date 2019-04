"Drop-shipping" : quand les bonnes affaires sur Internet ne le sont pas toujours!

Sur internet, la course aux prix les plus bas fait rage. Mais les bonnes affaires le sont-elles toujours ? Le Scan a enquêté et découvert une technique de e-commerce encore méconnue : le drop-shipping.

L'acheteur se rend sur le site de dropshipping. Qui transmet directement au grossiste. Le colis est envoyé. Le drop-shipper n'a jamais été en contact avec le colis, mais reçoit une commission sur la vente. - © Tous droits réservés

En Espagne, une entreprise spécialisée dans la vente de produits de bricolage et de jardinage utilise cette technique de vente. Avec 3,5 millions d’euros de chiffres d’affaires en 2017, le succès est au rendez-vous. « Nous n’avons pas de frais de stockage et nos marges sont petites, entre 5 et 15%. Nous pouvons donc offrir des prix très avantageux à nos clients, souligne le patron Jaume Riutord. "Avec le drop-shipping, on peut se concentrer exclusivement sur la communication et le service client ».

Deux éléments essentiels selon Pierre-Alexandre Billiet, directeur de Gondola et spécialiste de la grande distribution : « Le succès du drop-shipping repose sur la confiance de l’internaute. Les drop-shippers vont mettre en valeur les produits, traduire des pages de grandes plateformes d'e-commerce (qui suscitent habituellement plus de méfiance) et créer un site local ». Démonstration dans l’entreprise espagnole ; il y a un an, une version française du site a été lancée et, pour gérer la traduction du site et le service client, une Wallonne a été engagée.

Le drop-shipping est-il parfait ?

Assurance des prix les plus bas, service client de qualité. Si le « drop-shipping » peut être avantageux pour le consommateur, ce n’est pas toujours le cas. Certains « drop-shippers » se sont lancés dans une course aux marges les plus folles, quitte à tromper la vigilance de l’acheteur. Exemple avec un sac, vendu 75 euros sur un site, mais seulement 29 euros chez ce grossiste chinois. Une pratique totalement légale, même si elle peut paraître choquante. « Il y a un grand principe dans l’économie : la libre fixation des prix, souligne Etienne Mignolet, porte-parole du SPF Economie. Cette pratique est donc tout à fait légale si les règles classiques du e-commerce sont respectées telles que le droit de rétraction, la garantie,… »