Découvrez à qui sont attribués les Trophées de la semaine

La Cour d'appel de Bruxelles a rendu sa décision ce lundi dans le dossier de la recherche de paternité de Delphine Boël. L'ancien roi Albert II doit se soumettre à un test ADN dans les trois mois.

C’est une victoire en demi-teinte pour Donald Trump après les élections de mi-mandat aux Etats-Unis. Les Républicains, parti de Donald Trump, gardent la majorité au Sénat mais la Chambre de représentants est reprise par les Démocrates.

Un nouvel incident a eu lieu ce mercredi entre Donald Trump et un journaliste de CNN, Jim Acosta. Le président des Etats-Unis lui a parlé avec agressivité lors d’une conférence de presse. Et un peu plus tard, la Maison Blanche a décidé de retirer l’accréditation du journaliste.

L'intercommunale Publifin va changer de nom et deviendra bientôt Enodia. Ce changement sera officiel à partir du 30 novembre prochain. L'affaire Publifin, qui avait éclaté en décembre 2016, avait été révélé qu'une trentaine de mandataires publics touchaient de l'argent pour participer à des réunions auxquelles ils n’assistaient pratiquement jamais.

Cette semaine a été marquée par la grève du personnel de Bpost. Une grève de 5 jours qui sera menée jusqu’à mardi. Les syndicats dénoncent une "réalité de terrain catastrophique" et un "grand malaise" au sein de l'entreprise postale belge.

Francis Lai s’est éteint à l’âge de 86 ans. Il était l'un des plus célèbres compositeurs de musiques de films comme " Love Story ", qui lui a valu un Oscar en 1970. Mais Francis Lai était surtout le compositeur attitré du réalisateur Claude Lelouch pour des films comme " Un homme et une femme ", " L'aventure c'est l'aventure " ou encore " Itinéraire d'un enfant gâté ".

