Découvrez à qui sont attribués les Trophées de la semaine

Une vidéo a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Les faits se sont déroulés dans un avion de la compagnie Ryanair. Dans cette vidéo, un homme blanc, assis dans l’avion, se dispute violemment avec une dame noire assise à côté et lui ordonne de changer de place. Plusieurs personnes essayent de résonner l’homme, mais rien n’y fait, c’est la dame qui se verra obligée de changer de place.

Ce jeudi, le gouvernement a enfin pris sa décision concernant le modèle d’avion qui remplacera nos F-16. Ce sera le fameux F-35 américain. Coût de l'opération avec l'entretien : 4 milliards d'euros. Et le coût estimé du programme sur la durée de vie d'une quarantaine d'années des appareils est de 15 milliards d'euros. L'entrée en service des premiers appareils est attendue pour 2023.

Un conseil d'entreprise extraordinaire s'est tenu ce mardi matin aux Editions de l'Avenir. En milieu de journée, on apprenait que 60 équivalents temps plein étaient menacés sur les 280 que compte le groupe. Dès le lendemain, les journalistes de L'Avenir ont réagi à leur manière. Un journal avec moins d’article qui été publié ce mercredi. Par endroit, des cases blanches dans lesquels on pouvait lire : " Un quart de notre personnel menacé, un quart de votre journal aussi. "

Michel Degueldre est toujours membre de l'assemblée générale du Samusocial malgré le fait qu’il n’ait toujours pas rembourser les jetons de présences perçus de manière injustifiée. Michel Degueldre doit rembourser une somme d'environ 15.000 euros.

Michel Drucker fait la tournée des plateaux télé et radio pour présenter son dernier livre "Il faut du temps pour rester jeune". Dans ce livre, l'animateur français s’interroge sur l’âge et sur le temps qui passe. À 76 ans, Michel Drucker n’a pas envie de décrocher. Depuis toujours, il n’a qu’une obsession : durer et tenir la forme.

Retrouvez toute l'actualité dans la Semaine Viva, le samedi entre 13h et 14h sur Vivacité.