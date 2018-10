Découvrez à qui sont attribués les Trophées de la semaine

Le monde du sport choqué après les inculpations et les arrestations dans l'affaire de fraude et de matchs de football truqués. Parmi les personnes placées sous les verrous, les agents Mogi Bayat et Dejan Veljkovic.

"Se débarrasser d'un être humain, c'est comme avoir recours à un tueur à gages pour résoudre un problème." Des propos tenus par le Pape François lors de sa traditionnelle audience sur la place Saint-Pierre.

À Bruxelles, il existe désormais un refuge pour accueillir les LGBT+ rejetés par leur famille.

Un nouveau rapport alarmant du GIEC: Nous devons agir maintenant pour limiter le réchauffement climatique et éviter que la situation ne s'empire. "L'avenir est encore entre nos mains", selon le climatologue Jean-Pascal van Ypersele.

#IlEstEncoreTemps. Avec leur vidéo postée sur les réseaux sociaux, 19 influenceurs tentent de mobiliser les jeunes dans la lutte contre le réchauffement climatique. Ils proposent des actions concrètes à faire et refaire au quotidien.

