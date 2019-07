Le père Paolo Dall'Oglio, disparu depuis 6 ans en Syrie : 5 millions de dollars pour percer le mystère

Qu’est-il arrivé au jésuite italien Paolo Dall’Oglio ? Cette personnalité charismatique a disparu il y a six ans à Raqqa, fief du groupe Etat islamique en Syrie. Le ministère américain de la justice offre jusqu'à 5 millions de dollars pour toute information concernant sa disparition, ainsi que celles de quatre autres religieux enlevés en Syrie à la même époque. Un épais mystère demeure autour de ce qu’il s’est passé. Sa famille estime que les autorités italiennes n’ont pas suffisamment enquêté pour obtenir la vérité.

Paolo Dall’Oglio, devenu syrien de cœur, avait épousé dès 2011 la cause des révolutionnaires qui demandaient la fin de la dictature al-Assad. Promoteur d’un dialogue étroit avec l’islam, le jésuite poussait sa volonté de rapprochement jusqu’à rencontrer les musulmans les plus radicaux. Y compris un nouveau groupe islamiste, à l’époque, l’Etat islamique en Irak et au Levant. Ce 29 août 2019, il se rend au siège des dirigeants de l’EI à Raqa pour plaider la libération de religieux chrétiens enlevés. On ne le reverra plus.

Avis de recherche américain

"Nous nous intéressons à la localisation et au retour en toute sécurité de ces personnes", peut-on lire sur l’avis de recherche américain, qui concerne également le prêtre orthodoxe grec Maher Mahfouz, l’archevêque syro-orthodoxe Gregorios Ibrahim, l’archevêque orthodoxe grec-Boulos Yazigi et le prêtre catholique arménien Michael Kayyal. "Une récompense allant jusqu’à 5 millions de dollars est offerte pour toute information sur les réseaux d’enlèvement d’ISIS (l’Etat islamique) ou les auteurs de ces crimes."