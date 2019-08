Dans le nord-ouest de la Syrie, "les gens sont en perdition, ils ne savent plus où aller"

Ce mois de juillet 2019 fut particulièrement meurtrier dans le nord-ouest de la Syrie. Le régime syrien et ses alliés russe et iranien, y mènent une offensive conte la dernière région aux mains de la rébellion. Les bombardements se multiplient depuis le mois d’avril. L’offensive s’intensifie, sans faire de distinction entre civils et combattants.

L’ONG Médecin Sans Frontière est active sur place, directement ou via des partenaires locaux. Elle constate une dégradation dramatique de la situation dans les provinces d’Idlib et de Hama. Il n’y a pas de bilan précis, mais certainement des centaines de morts et des milliers de blessés. Un demi-million de déplacés ont repris la route, terrorisés.

Le seul endroit où les gens peuvent trouver refuge, souvent, c’est un champ d’oliviers, sous un arbre, ou dans une grotte.

" Les gens sont en perdition. Ils n’ont plus d’espoir. Ils ne savent pas où aller ", explique Bertrand Perrochet, directeur des opérations pour Médecins sans Frontières. " La frontière turque est fermée. Ils sont bloqués. Ils ne peuvent pas trouver refuge en ville, parce que la ville elle-même est une zone de guerre, régulièrement bombardée. Le seul endroit où les gens peuvent trouver refuge, souvent, c’est un champ d’oliviers, sous un arbre, ou dans une grotte. "

Les camps de déplacés existants sont débordés. " Les gens s’entassent et l’action humanitaire est très délicate à mettre en œuvre, déplore Bertrand Pochet. Ce sont des milliers de personnes qui se retrouvent sous des abris très sommaires, sans accès à de la nourriture ou de l’eau potable. Aujourd’hui, la principale activité de MSF, c’est de mettre en place le basique : que les gens aient accès à des toilettes et que les mesures d’hygiène soient respectées, sinon ça peut favoriser l’apparition d’épidémies. Ça, ce sont les défis pour lesquels on se bat au quotidien, en plus de la peur du bombardement. C’est une situation terrible, qui s’intensifie chaque jour. "

Panique dans les hôpitaux

Les structures civiles, écoles, marché ou hôpitaux, sont régulièrement bombardées, à tel point que le personnel médical travaille dans un stress permanent. " Imaginez-vous : vous êtes en train d’opérer un enfant qui a eu une fracture au niveau de la jambe, témoigne le directeur opérationnel. Vous entendez un avion. A ce moment-là, tout le personnel médical de la structure se met à paniquer et quitte le bâtiment, en laissant le patient derrière lui, par peur qu’une bombe ne tombe à proximité ou que la structure ne soit touchée par le bombardement. Ces bombardements vont au-delà des dégâts aux structures. Ils provoquent de l’angoisse au quotidien, la terreur. "