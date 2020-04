Crimes de guerre en Syrie : quelques pays rompent le silence du Conseil de sécurité

Trois pays européens membres du Conseil de sécurité des Nations n’ont pas respecté la tradition de confidentialité qui s’impose aux réunions qui se tiennent à huis clos. Le Royaume-Uni, l’Estonie et l’Espagne ont oublié le contenu de leurs propres interventions lors d’une réunion mercredi à propos de l’utilisation d’armes chimiques par le régime syrien. Ces pays demandent la fin de l’impunité pour les crimes de guerre commis en Syrie.

L’Organisation internationale pour l’interdiction des armes chimique (OIAC) a rendu un rapport accablant il y a quelques jours. Les enquêteurs ont établi que l’armée syrienne utilise des armes chimiques contre sa population, en violation de toutes les règles internationales. L’accusation est formulée depuis longtemps par des ONG, elle est désormais établie par une organisation internationale.

Les responsables doivent rendre des comptes

" L’impunité pour ces crimes odieux n’est pas une option", a estimé devant le Conseil de sécurité l’ambassadeur allemand, Jürgen Schulz. "Les responsables doivent rendre des comptes, a renchéri le représentant estonien. Sans mise en responsabilité les atrocités vont continuer", a-t-il dit. "L’absence totale de coopération des Syriens est regrettable", a ajouté le diplomate. L’ambassadeur britannique pointe de son côté que la Syrie a violé ses obligations internationales : elle a conservé une capacité d’armes chimiques, alors qu’elle avait déclaré en 2014 les avoir totalement détruites.

Un crime de guerre devant la Cour pénale internationale

La Belgique, également membre du Conseil de sécurité pour deux ans, n’a pas communiqué l’intervention de son représentant. Mais elle avait publié auparavant un communiqué sans ambiguïté : " Le régime syrien n’hésite pas à utiliser des armes chimiques contre sa propre population civile, y compris celles qui sont traitées dans les hôpitaux. Aucune désinformation ne peut masquer ce fait. Ces crimes de guerre ne doivent pas passer impunément ", écrit le ministère des Affaires étrangères. La Belgique fait référence aux poursuites qui devraient être à présent engagées devant la justice internationale : " L’utilisation d’armes chimiques dans les conflits internationaux est un crime de guerre au sens du Statut de Rome de la Cour pénale internationale depuis sa création. En 2010, la Belgique a proposé avec succès un amendement visant à rendre l’utilisation d’armes chimiques dans les conflits internes punissable comme crime de guerre dans la même mesure. "

Gaz sarin et chlore sur Latamné

Le rapport de l’OIAC établit que deux avions et un hélicoptère de l’armée syrienne ont lâché du gaz sarin et du chlore sur une localité du nord du pays en 2017. Le rapport détaille trois attaques chimiques successives sur Latamné.

"Le 24 mars 2017, à environ 6 heures, un avion militaire Su-22 appartenant à la 50e brigade de la 22e division aérienne de l’armée de l’air syrienne, en provenance de la base aérienne de Shayrat, a largué une bombe aérienne M4000 contenant du sarin au sud de Latamné, touchant au moins 16 personnes.

Vers 15 heures le 25 mars 2017, un hélicoptère de l’armée de l’air arabe syrienne, au départ de la base aérienne de Hama, a largué un cylindre sur l’hôpital de Latamné ; le cylindre est entré dans l’hôpital par le toit, il s’est rompu et a libéré du chlore, touchant au moins 30 personnes.

Vers 6 heures le 30 mars 2017, un avion militaire Su-22 appartenant à la 50e brigade de la 22e division aérienne de l’armée de l’air arabe syrienne, en provenance de la base aérienne de Shayrat, a largué une bombe aérienne M4000 contenant du sarin au sud de Latamé, touchant au moins 60 personnes. "

Des attaques d’une telle nature n’ont pu avoir lieu que sur ordre des plus hautes autorités militaires

L’OIAC estime que "des attaques d’une telle nature stratégique n’ont pu avoir lieu que sur ordre des plus hautes autorités du commandement militaire de la République arabe syrienne".

C’est la première fois que l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques désigne les responsables d’attaques chimiques. Jusqu’à présent, l’organisation basée à La Haye avait été seulement autorisée à confirmer qu’une attaque chimique avait bien eu lieu, sans pouvoir en identifier les auteurs. Un autre rapport est attendu concernant une attaque qui avait fait une quarantaine de morts à Douma en avril 2018 après l’utilisation de chlore.

Damas et Moscou démentent

De son côté, le régime de Damas a estimé que le rapport de l’OIAC était " trompeur et comportait des conclusions fabriquées, dont le but était de déformer la vérité et d’accuser le gouvernement syrien ". Le président syrien Bachar al Assad a toujours nié tout recours à des armes chimiques, accusant les rebelles syriens d’avoir mis en scène des attaques pour impliquer les forces gouvernementales.

La Russie, qui fournit un appui militaire crucial au régime syrien, défend la même thèse. Après la réunion du Conseil de sécurité de mercredi, Moscou a contredit le rapport de l’OIAC, en affirmant que " le programme d’armes chimiques de la Syrie a été fermé, tous ses stocks d’armes chimiques ont été éliminés et ses capacités de production détruites ".