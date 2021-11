Ne pas attendre la mort pour donner un rein ou la transplantation à partir d’un donneur vivant

L’année dernière, ils étaient un bon millier de patients à attendre une greffe du rein. Mais ils sont moins de 400 à avoir pu bénéficier d’une transplantation rénale. Le manque d’organes est criant depuis des années. Et la crise du coronavirus n’a pas arrangé les choses. Il existe cependant une façon d’y remédier, partiellement : la transplantation à partir d’un donneur vivant. Et ce donneur ne doit pas être, nécessairement, de la même famille que le malade. Lorcan Fahy a été dans cette situation : c’est un ami qui lui a fait donc d’un rein.

Lorcan Fahy a 29 ans et aujourd’hui, il est en pleine forme. Ça n’a pas toujours été le cas. Son problème : des reins qui fonctionnent mal. Alors, pendant 4 ans, il a dû se rendre à l’hôpital, trois fois par semaine. Là, pendant 4 heures, branché à une machine, il subissait une dialyse qui le fatiguait énormément : "C’était très crevant. Le jour même, je n’étais pas au top. Et le lendemain, notre sang est déjà un peu sale. Il est déjà temps d’y retourner." Il devait aussi suivre un régime alimentaire très strict : ne pas boire plus d’un demi-litre d’eau par jour ou encore blanchir les légumes. A l’époque, il a 24 ans. Pas évident pour un jeune homme de devoir mener une vie pareille.

Pour les deux hommes commence alors une longue période de tests médicaux et psychologiques. Chacun est suivi séparément. Jusqu’à l’opération, le 30 janvier 2020. A partir de ce jour-là, la vie de Lorcan change radicalement : " je suis en forme, j’ai à nouveau des couleurs et j’ai du temps ". Et pour Pablo, vivre avec un seul rein ne modifie en rien sa vie. Il doit seulement passer un examen médical une fois par an. Et quand on leur demande à tous les deux si cela a renforcé leur amitié, la réponse peut sembler étonnante : c’est non. Ils s’expliquent : " Il faut réfléchir avant. Mais après c’est fait, on ne revient pas là-dessus", nous dit Lorcan. Et Pablo d’ajouter : " Il ne faut pas se mettre dans la tête " j’ai sauvé quelqu’un ". Il vaut mieux ne pas trop y penser ".

Mais un an plus tard, Pablo réitère sa proposition à son ami musicien qui " était devenu gris, c’était devenu sa couleur naturelle ! ". Lorcan réfléchira encore avant d’accepter finalement. Pablo est sûr de son choix. Son entourage l’est moins : " Dans ma famille, ça ne s’est pas bien passé. Ma compagne m’a dit que comme j’étais têtu, elle était sûre que j’allais le faire. Les membres de ma famille ne connaissaient pas Lorcan, ils m’ont dit que j’étais fou, ils étaient contre. C’est une réaction naturelle. On dit que si on a deux reins, ce n’est pas pour rien. "

Et ce qui " semble naturel " à Pablo, c’est de faire don d’un rein à son ami. Il le propose à Lorcan. Mais celui-ci refuse : " on se pose une grande question, on ne veut pas mettre une personne en danger ", explique Lorcan. Qui ajoute, en riant, que cette proposition-là, des amis la lui ont faite souvent, entre minuit et deux heures du matin. Rarement entre midi et deux heures de l’après-midi…

Lorcan est musicien. Il joue de la mandoline. Il fait partie d’un trio dans lequel Pablo Golder joue de l’accordéon : " je voyais l’état de Lorcan se détériorer ", raconte Pablo. " Et j’avais l’impression que rien ne se passait. Il était sur une liste d’attente depuis 4 ans. Il fallait faire quelque chose. Plus j’y pensais, plus ça me semblait naturel ".

Chez nous, c’est encore et toujours le don d’organes d’une personne décédée qui est majoritaire. Le don d’un rein entre personnes vivantes ne représente qu’une dizaine de pourcents des transplantations rénales. Dans la plupart des cas, il s’agit d’un don entre personnes d’une même famille. Le don entre amis est beaucoup plus rare.

Et pourtant, ce don entre vivants permettrait de résoudre, en partie, le manque cruel d’organes. Le professeur Michel Mourad, qui est responsable de l’Unité de transplantation abdominale et chirurgie générale aux cliniques universitaires Saint-Luc, a fait les comptes : " Fin 2020, on avait environ mille patients qui attendaient une greffe rénale. On en a réalisé 370, moins de 400 ! Les années précédentes, on faisait la moitié du chiffre en attente. Après la crise du Covid, la liste d’attente s’est allongée et les transplantations ont été moins nombreuses. "

Le jour où nous le rencontrons, il vient de terminer une opération : une épouse a donné un rein à son mari. Ce type de transplantation présente de nombreux avantages. Car le don entre vivants ne permet pas seulement d’augmenter le nombre de donneurs potentiels. Il permet aussi de réaliser des transplantations de meilleure qualité : " D’abord, ce type de transplantation se fait sur des donneurs en bonne santé et ça permet de garder le rein pendant plusieurs dizaines d’années. Ensuite, la durée d’attente entre le prélèvement du rein et sa transplantation se chiffre en minutes, entre une heure ou deux maximum. Par contre, lorsqu’il s’agit d’un rein venant d’une personne décédée, on tourne aux alentours des 15 heures car il y a toute une procédure à mettre en place. " Et dans ce cas-là, l’opération se fait en urgence alors que dans le cas d’un don vivant, la transplantation peut être programmée.

En Belgique, le don entre vivants représente environ 10% des transplantations rénales. Dans les pays voisins, ça monte jusqu’à 30, voire 40%.