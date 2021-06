Namur, Bruxelles et Liège… Quelle vie après la mort des trottinettes qui ne sont pas revenues sur nos trottoirs ?

On leur avait promis une vie qui contribuerait à un monde meilleur, moins congestionné, plus vert et plus durable… Pour une partie d’entre elles, leur existence a finalement été courte et pleine de coups pour finir à l’agonie sur un trottoir ou noyée au fond du canal. Quasiment disparue de nos rues pendant la pandémie, la trottinette en libre-service renaît de ses cendres avec le déconfinement, trois ans après son arrivée à Bruxelles. Réelle résurrection ou remplacement par du matériel neuf ? Que sont devenues les flottes en libre-service qui s’étaient écoulées dans nos rues ?

Leur créateur leur promet une vie qui contribue à une mobilité plus verte, plus durable. La trottinette peut remplacer la voiture pour les trajets les plus courts et faciliter le flux dans une des villes les plus congestionnées du monde. Un paradis promis dans d’autres villes aussi. En Wallonie, c’est Namur, Louvain-la-Neuve et Liège qui verront leurs trottoirs envahis par ces deux-roues en angle droit.

Une des nouvelles façons d'éviter les embouteillages, sans enfourcher un vélo, c'est la trottinette électrique. De plus en plus de belges sont séduits par cette façon de se déplacer sans effort. Des sociétés l'ont compris et se sont emparés de ce marché encore balbutiant.

"Mais ce que je n’ai jamais vécu non plus, c’est la destruction, le vol, continue l’entrepreneur belge. Les trottinettes étaient jetées dans les étangs, le canal. C’était assez fou."

Pauvres trottinettes. En plus d’être critiquée pour leur dangerosité , leur envahissement des trottoirs et de l’espace public , leur fracture numérique, elles ne seraient pas durables ? Risque-t-on de se retrouver avec des cimetières de véhicules comme c’est le cas avec leurs cousins les vélos en libre-service en Chine ? Ce sont bien des centaines de vélos en libre-service que vous voyez ci-dessous. L’image a été prise en avril de cette année à Shenyang dans le nord-est de la province de Liaoning.

Question durabilité, une équipe de l’ULB se penche sur la question à Bruxelles. En 2020, l’auteur, Hélie Moreau, et ses collaborateurs calculent l’empreinte écologique d'une trottinette électrique en libre-service à Bruxelles. Résultats : le véhicule émettait 131 grammes de CO2 équivalent par kilomètre, soit plus que d’autres moyens de transport que la trottinette remplace. Des émissions principalement dues à la phase de production en Chine (79%) , explique l’étude dirigée par l’ULB. En Belgique, l’impact est lié "à la phase de déploiement et de collection ainsi qu’à la phase de chargement".

Un problème financier pour l’homme d’affaires mais aussi éthique. "J’en avais marre de jeter mes trottinettes dans le canal de Bruxelles. Ça n’a en fait rien d’écologique. Je n’adhérais plus au modèle." L’entrepreneur n’y croit plus. Il abandonne la trottinette, réoriente ses activités et réutilise la technologie développée dans Troty pour la mettre dans des vélos électriques. Fini le libre-service. La vingtaine de trottinettes qui lui reste est revendue en seconde main.

Des milliers et des milliers de véhicules en libre-service sont abandonnés dans d’immenses "cimetières" en Chine. La photo est récente : avril 2021. © AFP or licensors

Rentrer au garage, c’est ce qu’il va arriver aux trottinettes également car une maladie va se charger de leur sort : le covid. Les déplacements sont interdits avec la crise sanitaire. Pour les survivantes, c’est donc la quarantaine forcée. Le nombre de véhicules dans les rues se réduit drastiquement. Les familles Circ (ex-Flash), Tier, Poppy, Bird rendent les armes et quittent les rues de la capitale. Même constat à Namur : plus une seule trottinette en libre-service n’est disponible dans la capitale wallonne.

"Les premiers véhicules lancés en novembre 2018 n’ont pas été remplacés jusqu’en mars 2021. Ces véhicules-là ont donc quasiment deux ans de durée de vie", répond Benjamin Barnathan, general manager pour Lime en France, dans le Benelux et en Italie. "Et les autres véhicules qu’on a remplacés par du neuf ont été soit recyclés, soit déplacés sur d’autres marchés, en l’occurrence à l’est de l’Europe où il y a une sensibilité au 'hardware' (ndlr : au matériel) un peu moins importante que dans les marchés européens où la compétition est forte sur le type de véhicules que vous proposez."

Mais où sont-elles toutes passées ? D’abord, il y a celles qui ont été rachetées. Comme dans toute bonne histoire de dynasties qui se disputent un territoire, il y a des unions. Flash, devenu Circ, passe dans la famille Bird. Cette dernière marque s’envole vers d’autres villes en Europe, plus rentable et embarque sa nuée de véhicules avec elle. Comme d’autres entreprises, elle concentre son activité sur d’autres villes. Les trottinettes Poppy ne roulent aujourd’hui plus qu’à Anvers. Idem pour Tier, encore actif ailleurs en Europe mais plus dans le Benelux.

"Ici, c’est l’atelier où quatre mécaniciens en CDI travaillent depuis plus d’un an. Quand les trottinettes arrivent, un tri est fait en fonction de la réparation à effectuer, mécanique ou électronique."

La vue est impressionnante. Les nouvelles sont toutes pimpantes. Quelque 600 engins de l’ancienne génération sont encore debout, prêts à être envoyées à Varsovie et Tricity (Gdansk), nous dit Clara Philippot. Tout comme pour Lime, les anciens modèles sont utilisés sur de nouveaux marchés, de nouvelles villes où ils vivent leur seconde vie. Et vu le taux de vandalisme dans les premiers mois, peut-être vaut-il mieux envoyer les anciens modèles ? "C’est vrai que les dernières générations sont plus coûteuses, on les garde donc pour les marchés les plus matures. Sur les nouveaux marchés, le taux de perte est important au début. Il faut prendre le temps de voir comment les utilisateurs s’adaptent aux trottinettes, comment elles sont utilisées."

Moins flambantes, dans un coin, une dizaine de trottinettes sont complètement mortes, démembrées, calcinées. "Ce sont des trottinettes vandalisées, notamment au bois de la Cambre dernièrement. Certaines ont été brûlées. Dans ces cas-là, on la met de côté. On retire la batterie assez rapidement pour que ce soit sécurisé. Et puis elles vont être démontées mais dans ce cas-ci, peu de choses vont être réutilisées, la plupart des composants sont recyclés."