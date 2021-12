Affaire Julie Van Espen: un huis clos total aux assises, une première ?

" Quand il s’agit d’un dossier avec un mineur, c’est d’autant plus important pour préserver son identité. Souvent, il s’agit de faits odieux, excessivement graves. Le huis clos se fait dans l’intérêt de toutes les parties. Cela reste une exception et ce n’est en aucun cas une entorse fondamentale à un procès équitable ", précise Maître Xavier Van Gils, président d’Avocats.be.

Dans les dossiers de mœurs, de pédophilie ou d’inceste, il n’y a rien d’étonnant de voir apparaître le huis clos mais il est, généralement, partiel et n’est d’application que pendant une durée limitée du procès. La justice y recourt lorsqu’il y a des témoignages sensibles ou des diffusions de vidéos pouvant porter atteinte à la dignité d’une victime et de sa famille. C’est ce qui a pu se passer lors du procès Dutroux par exemple.

En 2019, un huis clos partiel a pu être ordonné lors du procès devant les assises liégeoises de 5 jeunes, accusés d’avoir assassiné Valentin Vermeesch. Lors des audiences, des vidéos, montrant une partie des sévices que les bourreaux avaient infligés à la victime, ont dû être présentées. Au moment de la diffusion, le plus jeune accusé, le public et la presse ont dû sortir de la salle. A l’époque, l’avocate générale avait estimé qu’il serait " inopportun d’infliger une humiliation post-mortem à Valentin ".

Dans nos archives RTBF, nous avons retrouvé la trace d’un procès d’assises renseigné comme s’étant déroulé à huis clos. C’était celui d’un ressortissant français, Jean-Claude Bernard, déclaré coupable de viols d’enfants et condamné en 1996 aux travaux forcés à perpétuité. Rien ne nous permet cependant d’affirmer que l’entièreté des débats s’est déroulée sans la présence d’un public et de la presse.

En cherchant un peu plus loin, nous avons retrouvé un procès qui s’est déroulé totalement à huis clos mais ce n’était ni devant un tribunal correctionnel, ni devant une cour d’assises. En 1988, un colonel d’aviation, Guy Binet, est arrêté et inculpé d’atteinte à la sûreté de l’Etat pour avoir livré aux Soviétiques des secrets militaires touchant l’armée belge et l’OTAN. Son procès, un an plus tard, aura lieu devant la cour militaire sans aucune publicité extérieure. " Il fallait éviter de nuire à l’ordre public et à la sécurité du pays ", se souvient Maître Pierre Chomé, avocat pénaliste.