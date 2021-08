Stérilisation obligatoire des chats : "On est passé de 37% de chats euthanasiés en refuge à 13 %" déclare Céline Tellier

Depuis fin 2017 en Wallonie et depuis 2018 à Bruxelles et en Flandre, il est obligatoire de stériliser son chat avant qu’il n’ait atteint l’âge de 5 ou 6 mois selon les régions.

Selon Céline Tellier, les résultats sont assez probants quand on regarde les chiffres de l’euthanasie qui ont diminué de moitié. Par contre le point d'amélioration se situe au niveau du nombre de chats errants, encore trop élevé à ce jour.

"On voit tout doucement que les Wallons commencent à prendre cette nouvelle habitude, on a une diminution de l’euthanasie, c’est bien sûr une plus-value pour les animaux.

En 2018, 37% des chats emmenés en refuge devaient malheureusement l’être, aujourd’hui on est plus qu’à 13%.

Pour la Ministre, ces chiffres sont la preuve que la stérilisation est efficace pour lutter contre l'euthanasie des chats.

"Ces chiffres montrent qu’une diminution de l’euthanasie est possible, en stérilisant davantage les chats.

On a par contre encore des chiffres très important en termes de chats errants, on comptabilise plus au moins 10.000 chats errants sur la voie publique, en plus des 2700 chats qui sont dans les refuges. C’est encore beaucoup trop, on doit poursuivre nos efforts, c’est pourquoi on met en place une campagne de communication ciblée sur ce sujet-là en Wallonie."