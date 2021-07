Revue de presse : Wout Van Aert, le maître du Mont Ventoux

La fête hier, était donc une nouvelle fois sur les routes du tour où nos Belges ont déjà signé trois victoires et on espère qu’elle le sera bientôt sur la route des Jeux olympiques.

La presse du nord du pays revient sur la tentative d’assassinat contre un journaliste flamand. Cette attaque est liée au trafic de drogue et au crime organisé. Du coup les quotidiens flamands se penchent sur la situation chez nous en Belgique.

Le Morgen la résume en deux phrases :

Nous n’avons pas encore connu ce genre de situation chez nous, mais les signaux d’alertes se multiplient et sont de plus en plus bruyants.

La Gazet Van Antwerpen confirme, sans surprise, Anvers est la ville belge la plus concernée.

D’ailleurs le bourgmestre anversois Bart de Wever a encore insisté hier. Il faut lutter contre ce fléau.

C’est un combat que le président de la N-VA mène depuis des années rappelle le Morgen. Il a dû remuer ciel et terre pour que le gouvernement fédéral se penche sur le dossier, alors que dans le même temps les fusillades et attaques à la grenade se multiplient dans la ville portuaire constate le Belang Van Limburg.

Ce qu’il se passe aux Pays-Bas va arriver ici dit-il dans le quotidien. Et le Standaard confirme. Il y a de plus en plus d’avocats, de magistrats, de politiques et de journalistes sous protection en Belgique.

Pour le procureur fédéral, Frédéric Van Leeuw, il faut agir maintenant, le gouvernement doit agir maintenant, un gouvernement critiqué par Bart De Wever, selon lui fédéral délaisse cette lutte contre le crime organisé.

Alors oui, il y a eu le beau coup de filet dans le dossier SKY ECC, ce système de communications des criminels que la police a infiltré.

Revers de la médaille, il faut maintenant analyser les preuves et le quotidien s’inquiète, cela va monopoliser du personnel, un personnel déjà trop peu nombreux. Les rames du navire justice police sont fragiles écrit le Belang Van Limburg.

Encore une fois conclut le Morgen, la Belgique est rattrapée par ses vieux démons, un manque de personnel et de moyens.