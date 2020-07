Revue de presse : vers un contrôle des vacanciers

Selon Le Soir, le coloriage n’est pas terminé. Pas plus d’ailleurs que le texte de loi pour mettre en œuvre tout cela. Pas plus non plus que les décrets des régions pour rendre légal le passage obligatoire par un dépistage, voir une quarantaine si, par malheur, vos vacances virent au rouge. Certains nous avaient prédit un été un peu terne, mais qui aurait cru qu’il serait si coloré !

Yves Van Laethem, infectiologue et porte-parole interfédéral de la Lutte contre le Covid-19, le concède au quotidien Le Soir : les gouvernements auraient pu prévoir tout cela avant le début des vacances. Et le quotidien le souligne, pour ce qui est de la gestion correcte du virus, on court derrière, moins vite, et visiblement pas dans le bon sens. Puisqu’un jour on en appelle au sens des responsabilités de chacun, alors qu’on agite les sanctions et les mesures obligatoires le lendemain.

Côté néerlandophone, la presse évoque la possibilité de dresser des amendes. Voyager en zone rouge, par exemple, pourrait coûter 4000 euros et jusqu’à six mois de prison. Tout le problème évidemment, et c’est le Nieuwsblad qui le note, c’est la zone grise, la zone d’incertitude. Irait-on vraiment mettre en prison quelqu’un de contaminé ? Et que fait-on si nos vacances passent d’orange à rouge, ou de vert à orange ? Des questions restées sans réponses à ce jour. Alors en attendant, on se lave les mains, on met son masque, et, nouveau geste barrière à la belge, on croise les doigts.