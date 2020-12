Revue de presse : Valéry Giscard d'Estaing, inspirateur de réformes historiques

© Tous droits réservés

Le Laatste Nieuws nous rappelle pourquoi il sera nécessaire de se faire vacciner.

Parce qu’il y a l’espoir (et l’envie aussi) de retrouver enfin une vie normale.

Petite info en chiffres à la Une du Laatste Nieuws, toujours : côté flamand, 67% de personnes disent vouloir se faire vacciner dès que possible. Le gouvernement veut atteindre le seuil de 70%, cela semble faisable. Et bien plus facilement que dans d’autres états où la résistance aux piqûres est bien plus grande.