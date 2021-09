Revue de presse : une vague victorieuse mais sans vainqueur

Pour en revenir au Figaro et à la conclusion de son édito, en attendant de connaître les arbitrages qui se joueront à Berlin, l’Europe ne doit pas se contenter de gérer les affaires courantes. La passivité serait dommageable à tous et reviendrait à laisser les questions cruciales à la merci des partis minoritaires d’outre-Rhin.

Le Soir, lui, évoque déjà le bras de fer. C’est aussi la Une du Figaro qui constate que oui, l’Allemagne a voté, mais que non, elle n’a pas encore tourné la page de l’ère Merkel.

Plus exactement, c’est surtout que la défaite revient au parti de la chancelière sortante.

La victoire revient au SPD, aux sociaux-démocrates et à leur candidat : Olaf Scholz.

Pas si vague que cela non plus puisque comme l’affiche De Morgen :

Les élections allemandes, pour le journal Libération, c’est le " Bundes vague ". Subtil jeu de mots qui mélange "Bundestag", le parlement allemand, et le constat qu’à la sortie des urnes, le résultat est un peu vague…

Une du journal l'Avenir. © Gopress

" Alaphilippe, plus fort que la Belgique ", titre l’Avenir.

Le coureur a douché l’enthousiasme de la foule et brisé le rêve des Belges, ajoute Le Soir.

Alaphilippe était le plus fort reprend l’Avenir et mérite amplement de conserver son titre de champion du monde. Ah oui, c’est du cyclisme.

Het Laatste Nieuws tente de remonter le moral des fans.

" Les Belges sont champions du monde des supporters ", et c’est vrai qu’il y avait du monde pour assister à cette course. Mais le quotidien l’admet : " celui qui va le plus vite, c’est le Français. "

Bravo Alaphilippe.

Het Nieuwsblad ajoute " INOUBLIABLE ", sans qu’on sache trop si c’est la performance du coureur français ou la présence de la foule qui mérite l’adjectif.