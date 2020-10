Revue de presse : "Une réparation, une vraie, entre la fille autrefois illégitime et le fils si longtemps mésestimé"

La Belgique va muscler ses mesures, titre le Soir.

Le Comité de concertation se réunit cet après-midi et sur la table, il y a une fois de plus un éventail de décision possible.

Lesquelles seront adoptées ? C’est à nouveau toute la question. Ce sera plus strict, mais sans lockdown.

Le Morgen l’affirme, il n’y aura pas de confinement, croit savoir le quotidien.

Mais une mesure tout de même qui s’apparente presque à une mise à l’isolement généralisé. La Libre en fait sa Une, le pays se dirige vers des contact limités à Une seule personne dans les zones à risques.

Difficile de garder le moral ? Oui, confirme le quotidien, vraiment difficile.

D’autant que la grande majorité des citoyens sont victimes des comportements inappropriés, ou risqués d’une minorité.