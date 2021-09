Revue de presse : une rentrée dans le monde d’après, presque comme dans le monde d’avant

© Tous droits réservés

Depuis quelques jours la presse agite la rentrée scolaire et martèle partout "ce sera une rentrée très particulière".

Le Nieuwsblad le répète encore ce matin, ce sera une rentrée particulière, oui mais non pas tellement à cause du Covid, et non pas à cause des ravages causés par les inondations de l’été.

Non, rentrée particulière parce que c’est toujours un peu spécial pour chacune, chacun de reprendre le chemin de l’école.

3 exemples en Une du quotidien, Zara, 15 ans, ado qui se relève doucement d’une dépression et qui envisage sa rentrée dans une nouvelle école.

"Ce ne sera pas être facile, mais je vais essayer d’apprécier", dit-elle, au Nieuwsblad.

Autre âge, autre rentrée, Pia, 3 ans, boucle blondes et boîte à tartine arc-en-ciel et licorne. Pia, c’est cet enfant a qui a été diagnostiqué une maladie musculaire qui devait lui être fatale.

Seul remède, une coûteuse injection, 1 million 9 pour une seule dose pas remboursée. Le Nieuwsblad est retourné voir les parents de la gamine : "nous n’avions même pas pensé qu’elle pourrait un jour aller à l’école. Là voici, ce matin à la porte du jardin d’enfants !".

Une rentrée, encore ?

Celle d’une certaine Elisabeth, 19 ans. Elle va étudier l’histoire et la politique. Mais à Oxford. Parce qu’elle est princesse héritière et qu’après deux ans aux pays de Galle, le Royaume Uni ça lui convient.