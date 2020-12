Revue de presse : une nouvelle ère s’ouvre dans le foot

Bien plus souvent, ce sont les sociétés civiles qui obligent au changement. Ici, ce sont les joueurs qui ont dit non au racisme.

Match, mardi soir entre le PSG et BasakSehir. Les propos racistes d’un arbitre et d’un coup, les 22 joueurs décident de quitter la pelouse.

© Tous droits réservés

30 km maximum autour de votre domicile.

C’est SudPresse qui évoque cette fois le périmètre que certains experts voudraient imposer aux Belges.

Le raisonnement est le suivant : les Belges circulent beaucoup trop, ce qui empêche de ralentir la progression du coronavirus.

Du coup, comme cela se pratique en France et en Italie, la Belgique pourrait durcir encore les mesures et pourquoi pas, écrit SudPresse via cette idée d’une limitation des déplacements. Entre 10 et 30 km