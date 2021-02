Revue de presse : une fois vacciné, quelle porte pourra-t-on enfin ouvrir ?

Pour le Laatste Nieuws, la prochaine détente ce sera à l’extérieur. Même les experts regardent vers l’extérieur, titre le quotidien. Mais là aussi, il y a des questions qui tournent.

Quand il fait sec, le risque de propagation est plus grand que quand il pleut. Quand il y a grand vent, aussi, c’est préférable, le virus en suspension dans l’air a tendance à se dissiper plus rapidement.

Conclusion : on autorise les barbecues uniquement les jours où il drache ? Et on joue au foot quand il y a tempête ?